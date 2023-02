Dans l’industrie du jeu vidéo, il faut savoir se démarquer de la concurrence si on ne veut pas se faire manger par la concurrence. La compétition est ardue, entre les nombreuses marques qui se font la guerre à la technologie et à l’innovation.

Mon avis sur la marque Skullcandy :

Fondée en 2003, Skullcandy était initialement une marque de casque audio. Ils se sont récemment lancé dans la course des casques gaming. Je connaissais déjà la marque avant le test surtout pour ses écouteurs, les premiers que j’ai eu étaient filaires mais je suis vite passé au sans fil qui pour l’époque avait une très bonne qualité audio. Maintenant qu’ils se lancent dans la compétition nous verrons si ils feront de la concurrence aux grandes marques du gaming que l’on connaît déjà bien.

Packaging du SLYR PRO :

Un packaging haut en couleur qui attire vite les yeux pour un casque gaming. Sur la façade on y retrouve beaucoup d’informations, le fait qu’il est multiplateforme et il ne rigole pas, cela comprend du pc en passant par toutes les consoles jusqu’à votre téléphone. Le casque est mis en valeur ce qui suscitera votre attention.

Unboxing :

A l’intérieur nous retrouvons directement ce casque aux couleurs vives, accompagné d’une connectique toute aussi haute en couleur. Nous retrouvons la notice ainsi que le micro amovible.

Concernant la connectivité multiplateforme, nous avons un câble Jack 3.5mm fuchsia ainsi qu’un câble USB-C vers USB-A cyan.

Découverte du casque :

Ce qui nous saute au yeux c’est toute cette mousse placé au niveau des oreilles et en dessous du serre-tête qui nous laisse deviner un confort optimum, surtout que les coussinets d’oreilles sont à mémoire de forme. Le serre-tête n’est pas rigide, au contraire il est flexible s’adaptant à tout type de tête. Les oreillettes peuvent pivoter à 180°. Sa légèreté semble également être un atout pour son confort. Que dire sur son design à part qu’il est harmonieux. On retrouve le logo Skullcandy des deux cotés du casque représenté de manière assez discrète.

Boutons et connectiques :

Sur l’oreillette gauche nous avons des commandes intuitives dont le bouton on/off, avec juste en dessous la molette du volume. Il suffit d’appliquer une pression de 2 secondes pour que le mode d’égalisation change : nous avons au total 8 modes dont un personnalisable sur l’application. A côté nous avons les ports USB-C, Jack 3.5mm et le port du micro amovible qui est un port Jack 2.5mm.

Sur la partie extérieure basse de l’oreillette gauche, nous trouvons un bouton qui permet de mettre le microphone en sourdine. Si le son est désactivé une LED rouge au bout du micro s’allume.

Applications et compatibilité :

Le logiciel Skull-HQ permet de personnaliser votre écoute en fonction de votre propre ouïe grâce à un test auditif et la technologie d’amélioration de la perception du son ESP. Vous pouvez avoir jusqu’à 3 égalisations personnalisées. Pour assurer une meilleure expérience du casque, le firmware pourra être mise à jour à partir du logiciel. Ainsi, vous pouvez créer votre unique expérience audio adaptée à vos choix et vos préférences.

Lorsque l’on connecte le casque sur mobile, votre profil crée sur PC ne sera pas transféré sur l’application Skullcandy. Vous pourrez néanmoins faire un nouveau test auditif pour personnaliser votre écoute en changeant ou en modifiant les paramètres. L’application mobile vous permettra de garder le firmware du casque à jour, tout comme le logiciel. Pour ce qui est de compatibilité, le casque fonctionne sur tout support de gaming existant du téléphone en passant par les consoles jusqu’au PC : la seule différence est la connectique, qui diffère selon le support.

Mon avis sur le casque SLYR PRO de Skullcandy :

J’ai poussé mon test sur une centaine d’heures de jeu et je peux vous dire que je sors de celui-ci plus qu’enthousiaste pour l’avenir de cette marque. J’ai été surpris par l’IA qui permet de ne capter que la voix, claquant des doigts devant le micro mon interlocuteur n’entendait rien. La voix est claire est ressort sans aucune modification ni altération.

Sur PlayStation, PC et Switch le casque fonctionne très bien. Jeux de simulation, de sports, fps, openworld, durant mon test, j’ai pu jouer sur pas mal de jeux et l’expérience auditive est excellente avec une immersion totale. Sur PC, le casque n’a pas besoin d‘être mis en charge tandis que sur console, l’autonomie est de 20 heures. Toutefois, vous pouvez bien entendu débrancher votre casque de votre manette et le brancher directement à votre console. Cependant sur Switch vous devrez disposez d’un autre appareil ou d’une prise USB-A pour recharger le casque. La molette pour régler le son est facile d’accès ce qui permet un changement de mode assez rapide, pareil pour le bouton mute. La prise en main du casque se fait très rapidement, du fait de sa légèreté l’adaptation est tout aussi rapide ( en un jour, je me suis rapidement habitué aux deux coussinets à mémoire de forme ). Le casque est très confortable avec ses 276 grammes, on l’oublie vite.



Le SLYR PRO est pour moi un casque gaming très complet pour seulement 99,99€. Je trouve qu’à ce prix là il est impressionnant de retrouver une technologie aussi poussée. Je trouve que pour un casque d’entrée de gamme Skullcandy est au dessus des attentes, je suis ravie d’avoir fait cette expérience.

Je remercie Skullcandy de m’avoir permis de faire ce test de produit en me fournissant cet exemplaire.