L’exercice de rédiger un avis sur un livre Third Editions n’est jamais simple.

La plupart sont des bibles sur un ou plusieurs jeux, remplis d’informations très détaillées, mais dans lesquels on peut être très vite submergé au point de ne plus savoir par quel bout les prendre pour pouvoir vous transmettre l’intérêt qu’ils peuvent avoir. Le format full texte peut parfois être rébarbatif, d’autant plus lorsqu’on traite de jeux vidéo qui par principe le visuel est très important.

Je vous présente donc aujourd’hui un titre de la collection “The Heart of” est elle à part, identifiée comme Artbook & Making-of par Third Editions sur son site, ces ouvrages étant un bon compromis et promettent des ouvrages hybrides mais également très complets.

L’édition dédiée à la série de jeux A Plague Tale ne déroge pas à la règle et propose un beau livre de 192 pages, vraiment magnifique, rempli d’illustrations, de croquis, et autres roughs fournis par le studio de développeurs du jeu, qui est dans le cas présent Asobo Studio.

Écrit par Benoît Renier, connu sur les réseaux sociaux sous le pseudo ExServ, qui a suivi l’équipe pendant toute l’élaboration des deux opus. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Benoît est un journaliste jeu vidéo ayant déjà participé à plusieurs ouvrages chez Third Editions, il a également entre autres travaillé à Gamekult, et il est réputé pour sa chaine Youtube présentant entre autres des guides pour les ardus jeux de chez FromSoftware.

J’ai pour ma part apprécié les jeux manette en main, avec la découverte de l’univers dans le premier, puis la confirmation d’une cohérence et une maîtrise plus poussée du gameplay dans le second, sorti en 2022. Entrer dans les coulisses du développement, fortement perturbé par une crise sanitaire sans précédent du Covid 19, nous permet de nous rendre compte de la difficulté et des étapes nécessaires entre la simple idée qui émerge d’un cerveau, jusqu’à la version gold, version la plus aboutie possible, même si aujourd’hui la plupart des jeux parus récoltent un gros patch day one. Entre télétravail, réunions en distanciel, adaptation des postes de travail, et bien entendu travailler ensemble sans l’être vraiment pour une équipe malgré tout soudée, impactant même ExServ pour la rédaction de ce livre.

Forts de leurs nombreuses récompenses et encore très récemment à la cérémonie des pégases 2023, A Plague Tale Innocence, et A Plague Tale Requiem ont nécessités de nombreuses heures de brainstorming, de tests, de recherches, pour créer des œuvres aujourd’hui reconnues par le public, plaçant le studio dans le top des studios de jeux vidéo français. Un peu comme pour un film, nous découvrirons donc au fil des pages comment il est finalement difficile de braver toutes les étapes nécessaires pour arriver avec des compromis à sortir un titre qui doit satisfaire son public. On y parle bien évidemment des artistes qu’ils soient graphistes, game designers ou musiciens, comme Olivier Derivière récompensés par sa musique faisant mouche pour ces titres, mais aussi des décisions inévitables dans la production d’un jeu vidéo, et qui ne sont pas toujours connus des joueurs.

J’ai vraiment apprécié le voyage proposé par ExServ, dévoilant les “secrets” des coulisses derrière un des studios qui devrait être logiquement surveillé pour ses futurs titres. Si vous êtes curieux d’en connaître plus et que vous avez apprécié les jeux A Plague Tale, je vous invite fortement à acquérir ce livre, qui fera en plus une belle pièce dans votre collection, pour ses qualités indéniables et pour un tarif relativement à propos au vu de son contenu.

Retrouvez cette ouvrage sur le site de Third Editions