Le roman tant attendu de Morgane Moncomble enfin en librairie depuis le 20 septembre!

Résumé du livre

Avocate en devenir, Camélia est passionnée de crimes non résolus.

Ça tombe bien, Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable du meurtre, c’est lui : Lou McAllister. Le meilleur ami de Rory. Le garçon qui l’a humiliée il y a dix ans et qu’elle n’a jamais oublié depuis.

Camélia saisit cette chance pour résoudre sa première enquête… et satisfaire sa soif de vengeance.

Lou a toujours été le mouton noir de sa famille, mais il ne s’attendait pas à finir en prison pour meurtre. Du jour au lendemain, le voilà abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. La seule personne à pouvoir le sortir de là, c’est elle. Camélia O’Brien. La première victime de Rory. La fille qu’il a blessée plus jeune et qui hante ses pensées depuis.

Lou est prêt à tout pour se faire pardonner ses péchés… et repartir de zéro.

Mon avis

Par où commencer? Un automne pour te pardonner est LE LIVRE à lire en 2023.

C’est un mélange de murder party, d’enquête le tout saupoudré par une romance absolument bien menée.

En me plongeant dedans, je savais que je ne serais pas déçue par la plume de Morgane Moncomble, qui trône parmi mes autrices de New Romance préférée. C’est un pari tenu.

J’ai lu ce livre en 24h tellement il est addictif. Un vrai Page-Turner qui m’a tenu en haleine du début à la fin. Aucune longueur, chaque détail a son importance. C’est une lecture incontournable en cette fin d’année!

Que dire sur la plume de Morgane? Que du positif. Son récit est toujours parfaitement construit, bien détaillée, et ce qui me plaît le plus: on s’identifie rapidement aux personnages. Les chapitres ne sont pas trop long mais ni trop court: ça se lit vraiment très facilement.

C’est une lecture que je classerais dans mes meilleures de l’année 2023, ça ne fait aucun doute!

Si vous êtes adepte de New Romance, de suspens et d’enquête: foncer lire Un automne pour te pardonner.

J’ai décidément hâte de découvrir les prochains volumes!