Pour prolonger encore un peu l’ambiance estivale, je me suis plonger dans Un léger malentendu de Rose Mia, paru aux éditions Hugo cet été.

Résumé du livre

Le jour de son emménagement à Los Angeles, Mei a le coup de foudre. Tom, son voisin d’à côté, est sombre et sexy, et Mei ressent immédiatement pour lui une attirance irrésistible. Hélas, elle comprend vite que rien ne sera jamais possible entre eux.

Mei a l’habitude, sa vie sentimentale est un fiasco ! Pas étonnant qu’elle soit toujours vierge à 23 ans. Ceci dit, rien de ne les empêche d’être amis… Même si cela signifie étouffer soigneusement les sentiments qu’elle éprouve pour lui.

Tom est une star du surf. Célèbre pour avoir dompté les vagues mangeuses d’hommes les plus dangereuses du monde, il est cloué sur le sable depuis un grave accident de compétition. L’arrivée de sa jolie voisine, une petite tornade aussi déjantée qu’attachante, le pousse hors de sa zone de confort et fait naître chez lui un désir incandescent.

Entre eux, c’est une évidence. Un désir irrépressible auquel l’un et l’autre rêvent de succomber.

Sauf que quelque chose bloque.

Juste un petit détail… mais qui change tout.

Certains mensonges nous protègent.

Comment accepter la vérité lorsqu’ils volent en éclat ?

Mon avis

Un léger malentendu est une romance avec un double POV et une trope bien spécifique: la miscommunication.

Nous sommes aux côtés de Mei, une jeune femme pleine d’ambition qui emménage dans son nouvel appartement en face de la plage. Elle fait alors la rencontre de son voisin, Tom, le cliché du beau blond surfeur. Alors que celle-ci craque pour lui, voilà un terrible problème: Tom semble marier a Kyle, ce beau jeune homme tout aussi charmant que lui…

Un léger malentendu est un beau petit roman d’environ 400 pages, mais on ne voit vraiment pas le temps passer! Les chapitres sont relativement court, et la plume de Rose Mia est d’une fluidité ! J’ai vraiment accroché à cette autrice, je pense lire ses précédents et ses prochains livres !

Concernant la trame du récit en général, je l’ai trouvé vraiment très bien ammené, c’est vrai que j’ai eu peur qu’on tourne vite en rond ou qu’il y est des passages assez longs. Mais non ! Tout s’enchaîne parfaitement bien, nous n’avons pas une minute de répit et c’est vraiment ce que j’ai apprécié, je n’ai pas eu le temps de me poser telle ou telle question ou je ne me suis pas laissé traîner par la longueur des chapitres !

Dans l’ensemble, c’est vraiment une très bonne romance, très good vibes mais surtout très summer vibes. C’était vraiment sympa de se replonger dans une ambiance estivale alors qu’on la quitte à peine.