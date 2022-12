Il y a un peu plus d’un an, nous vous présentions l’excellent Unlock Kids, la version d’Unlock réservée aux jeunes joueurs et signée par Space Cow. Désormais, en cette quasi veille des fêtes, un second opus fait son apparition sur les étals et il devrait ravir tous les détectives en herbe. Découverte d’Unlock Kids : histoires d’époques (aka Unlock Kids 2) !

En matière de mécanique, ce nouvel opus fonctionne exactement comme le premier. Il s’agira donc pour les jeunes enquêteurs de résoudre six mystères en explorant des cartes, en y dénichant des numéros cachés, en utilisant différents objets et en combinant des indices. La différence, c’est qu’au lieu de les faire voyager de lieu en lieu, cette nouvelle boîte les fera voyager d’époque en époque !

En effet, toujours selon un niveau de difficulté croissant, Unlock Kids : histoires d’époques entrainera d’abord les jeunes joueurs en pleine ère préhistorique. Là, ils seront amenés à trouver les couleurs qui permettront aux talentueux artistes de l’époque de tenir leur grande exposition rupestre puis ils devront rassembler tous les éléments nécessaires à la réouverture de l’école préhistorique.

Par la suite, nos jeunes enquêteurs prendront la direction de l’Egypte antique pour se confronter à la malédiction d’Hatchepsout avant de se mettre en quête de ses trésors au cœur même d’une pyramide maudite. Enfin, pour clore leur aventure énigmatique, les enfants se rendront au far-west. Là, ils se mettront d’abord à la recherche de la mine d’or du vieux Doug avant que le Sherif ne fasse appel à leurs talents pour mettre la main sur le très recherché bandit Calamity Jones…

Exactement comme lorsqu’ils écumaient la basse-cour, parcouraient la lande écossaise ou se rendaient au parc d’attractions dans le premier jeu, les jeunes testeurs de Conso-Mag ont été happés par les enquêtes de cette nouvelle itération. Le principe reste exactement le même que dans le premier Unlock Kids et, sans surprise, le même plaisir est donc au rendez-vous (il est même un peu plus grand car quel enfant n’a jamais rêvé de visiter une pyramide ou de se muer en chercheur d’or ?).

Bref, Unlock Kids : histoires d’époques reste une valeur sûre qui ne pourra que plaire au jeune enquêteur qui le découvrira au pied du sapin (ou ailleurs) !

Unlock ! Kids : histoires d’époques, un jeu signé Marie et Wilfried Fort, Sandra Lebrun, Loïc Audrain et Florian Fay sur une idée originale de Cyril Demaegd, illustré par Marine Cazaux, Rémy Tornior et Olivier Danchin et édité par Space Cow.

Nombre de joueurs : 1 à 4

Âge : dès 6 ans

Durée moyenne d’une partie : 30 minutes

Acheter Unlock ! Kids : histoires d’époques sur Philibert

Visiter le site de Space Cow