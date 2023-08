White Smoke ou la dernière nouveauté parue aux éditions Hugo dans leur collection Stardust.

Résumé du livre

Les secrets trouvent toujours leur chemin entre les fissures…

Marigold a ses propres démons. Des angoisses, des addictions, qui rendent son quotidien sous le soleil californien parfois peu reposant. Alors quand sa mère accepte un nouveau job à Cedarville dans le Midwest, à l’autre bout du pays, elle entrevoit la chance d’un nouveau départ. D’autant que la Fondation Sterling – le nouvel employeur de sa mère – leur fournit un superbe logement de fonction. Seulement cette maison de Maple Street, si belle et propre en apparence, semble cacher bien des secrets… Les objets disparaissent, les portes s’ouvrent toutes seules, les lumières s’éteignent et parfois, on voit des ombres passer sans comprendre d’où elles sortent. Et que dire des voix qui semblent venir d’entre les murs, ou des odeurs qui s’infiltrent, et que Mari semble être la seule à déceler? C’est sans compter le nouvel ami imaginaire de sa belle-soeur Piper, qui aurait demandé à ce que Mari quitte la maison… Mais peut-on vraiment échapper aux fantômes quand ceux-ci traversent les murs ?

Mon avis

À travers les pages captivantes de White Smoke, je me suis engagée dans un voyage troublant et envoûtant au cœur des mystères qui hantent la vie de Marigold.

L’un des aspects les plus terrifiants de White Smoke réside dans la question lancinante : peut-on vraiment échapper aux fantômes quand ceux-ci ont la capacité de traverser les barrières physiques ? Le surnaturel et l’inexpliqué se mélangent de manière inquiétante, remettant en question la frontière entre le réel et le paranormal. Chaque révélation m’a laissé en haleine, anticipant ce que Marigold découvrirait ensuite: un vrai page-turner.

Tiffany nous plonge dans un récit véritablement haletant, sur un fond de mystère vraiment troublant. Les descriptions minutieuses des lieux et des événements m’ont transporté au cœur de l’histoire, me faisant vivre chaque frisson et chaque angoisse aux côtés de Marigold.

Les personnages sont authentiques, et j’ai ressenti une profonde empathie pour Marigold et son combat pour affronter les mystères qui l’entourent. D’autant plus que les personnages secondaires viennent épaissir le mystère qui rode.

C’est une lecture que je n’oublierais pas de sitôt, je l’ai dévoré en quelques heures à peine et j’espère retrouver rapidement la plume de Tiffany D. Jackson.