Vous avez envie de vous évader quelques jours dans la capitale écossaise mais ne savez pas par où commencer ? Pas de soucis, Conso-Mag vient à votre rescousse ! Munissez-vous de votre plus beau kilt et venez découvrir les incontournables d’Édimbourg.

Château d’Édimbourg

Préparez-vous à être transporté dans l’histoire écossaise en visitant le château d’Édimbourg ! Ce magnifique édifice est perché sur le Castle Rock, une ancienne forteresse volcanique. À l’intérieur, vous pouvez explorer les différentes parties du château, telles que la Grande Salle, la chapelle Sainte-Marguerite, le musée militaire et les casemates. Assurez-vous de ne pas manquer la célèbre Pierre de la Destinée et les Honneurs de l’Écosse (les joyaux de la couronne écossaise). Prévoyez environ 2 à 3 heures pour explorer les différentes parties du château, admirer les vues magnifiques sur la ville et prendre des photos avec les canons. On vous recommande également de venir voir la cérémonie de la canonnière quotidienne à 13h.

Palais de Holyrood

Plongez dans le monde royal en visitant le palais de Holyroodhouse, résidence officielle du monarque en Écosse. Vous pouvez explorer les appartements, qui incluent des chambres richement décorées, la galerie du roi et la salle du trône. N’oubliez pas de vous promener dans les magnifiques jardins du palais. C’est d’ailleurs dans ce palais qu’a été accueillie la dépouille d’Elizabeth II avant les funérailles en Angleterre. Prévoyez environ 1 à 2 heures pour parcourir toutes ces pièces. Qui sait, vous pourriez même croiser Charles III ou Camilla !

Vous pouvez également monter à Arthur’s Seat pour une magnifique vue sur le palais (colline au premier plan)

Yacht Royal Britannia

Direction Leith pour visiter le Royal Yacht Britannia, ancien yacht royal de la famille royale britannique. Prévoyez environ 1 à 2 heures pour découvrir les quartiers luxueux de la famille royale, vous émerveiller devant la collection d’objets historiques et imaginer la vie à bord du yacht. Vous pouvez également visiter les différents ponts du yacht, notamment les quartiers royaux, la salle à manger et le pont des officiers. Ne manquez pas l’exposition qui retrace les voyages et les événements marquants du yacht.

On vous conseille de terminer votre visite en savourant une tasse de thé à bord du café royal. Cela vaut vraiment le coup pour une immersion totale. Attention, réservez cette visite à l’avance, elle a du succès.

Crédit Photo : royalyachtbritannia.co.uk

Musée national d’Écosse

Ce musée est situé sur Chambers Street et abrite une vaste collection d’objets couvrant divers domaines. Vous y trouverez des artefacts archéologiques, des expositions sur la nature et les sciences, des collections d’art et d’artisanat, ainsi que des objets liés à l’histoire et à la culture écossaises. Un immanquable pour les fans de musées. Même les plus petits pourront y trouver leur bonheur avec notamment un squelette géant de 12 mètres d’un T-Rex. Prévoyez au moins 2 à 3 heures pour ce musée, voire plus si vous souhaitez explorer toutes les expositions.

Crédit Photo : Scotland’s Heritage

Scotch Whisky Experience

On termine cette liste non exhaustive par le must du must pour tous les fans de whisky. Comment passer à côté du scotch quand on visite l’Écosse pour les passionnés ? Immergez-vous dans le monde enivrant du whisky écossais à la Scotch Whisky Experience sur la Royal Mile. La visite guidée dure environ 1 heure et vous offre une occasion unique d’en apprendre davantage sur le processus de fabrication du whisky, de sentir et de goûter différentes variétés. Vous pouvez même devenir un expert en whisky en obtenant votre propre certificat !

Crédit Photo : Visit Scotland

Bonus : Le Festival Fringe

Si vous visitez Édimbourg en août, ne passez pas à côté du festival Fringe. Vous pourrez assister à des représentations de théâtre, de comédie, de danse, de musique, de cabaret et bien d’autres formes d’arts du spectacle. Le festival crée une atmosphère animée et festive dans toute la ville. De quoi vous en mettre plein les yeux et créer de magnifiques souvenirs.

Crédit Photo : Edinburgh Live

