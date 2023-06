Vous prévoyez une escapade londonienne et avez besoin de faire le plein de visites culturelles ? Les musées sont l’endroit parfait pour élargir ses connaissances sur l’histoire de nos sociétés et civilisations ainsi que sur les plus belles œuvres de ce monde. Conso-Mag a regroupé pour vous quelques-uns des meilleurs musées à visiter dans la capitale anglaise. Let’s go !

British Museum

Emplacement : Great Russell Street, Bloomsbury

Le British Museum est l’un des plus grands musées du monde, abritant une vaste collection d’artefacts historiques et culturels de différentes civilisations. Des trésors tels que la Pierre de Rosette (un artéfact qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens) et les frises du Parthénon d’Athènes sont exposés ici. Le musée couvre près de 2 millions d’années d’histoire humaine et offre un aperçu fascinant de la diversité des cultures du monde.

Prévoyez minimum 3 heures de visite.

Natural History Museum

Emplacement : Cromwell Road, South Kensington

Le Natural History Museum est un lieu incontournable pour les amateurs de sciences naturelles. Il abrite une impressionnante collection de spécimens de plantes, d’animaux, de minéraux et de fossiles. Vous pourrez découvrir des squelettes de dinosaures, explorer la galerie des mammifères et admirer la célèbre façade en forme de cathédrale du bâtiment.

Parmi les oeuvres les plus impressionnantes vous retrouverez la reproduction d’une baleine bleue grandeur nature (25m de long), qui trône dans un des halls. Il y a aussi un fossile d’Archaeopteryx : une importante découverte qui a contribué à notre compréhension de l’évolution des oiseaux à partir des dinosaures. Dans la partie géologie vous pourrez vous retrouver dans une pièce qui simule un séisme ou encore une pièce qui vous plongera au milieu du système solaire. Là encore la visite durera entre 3 et 5 heures !

Victoria and Albert Museum (V&A)

Crédit Photo : ThingsToDoInLondon.com

Emplacement : Cromwell Road, South Kensington

Le V&A est le plus grand musée d’art et de design au monde, offrant une incroyable diversité d’œuvres d’art, de sculptures, de textiles, de meubles et de bijoux. Le musée présente des collections allant de l’Antiquité à nos jours, couvrant différentes cultures et périodes historiques. Il est réputé pour son vaste éventail d’expositions et d’installations artistiques. Parmi elles : le David de Michel-Ange, une réplique grandeur nature de la célèbre sculpture de Michel-Ange. Une autre oeuvre notable est le miroir d’argent de Judith, un magnifique miroir d’époque médiévale richement décoré.

Tate Modern

Crédit Photo : VisitLondon.com

Emplacement : Bankside, près du Millenium Bridge

Le Tate Modern est un musée d’art contemporain situé dans une ancienne centrale électrique. Il abrite une vaste collection d’œuvres d’art moderne et contemporain, comprenant des peintures, des sculptures, des installations et des performances. Les expositions temporaires mettent en valeur des artistes renommés du monde entier, offrant une expérience artistique stimulante et innovante.

La Guernica de Pablo Picasso et Tahitiens ou Tahitiennes au repos par Gauguin font partie des plus célèbres tableaux de ce musée. Il s’étend d’ailleurs sur 7 étages !

Science & Industry Museum

Le module de commande d’Apollo 10. Crédit Photo : scienceandindustrymuseum.org.uk

Emplacement : Exhibition Road, South Kensington

Le Science Museum est un lieu interactif qui explore les développements scientifiques et technologiques. Il propose des expositions interactives sur des sujets variés, tels que l’exploration spatiale, la médecine, l’ingénierie et la robotique. Les visiteurs peuvent participer à des expériences pratiques et en apprendre davantage sur les avancées scientifiques qui ont façonné notre monde.

Parmi les expositions notables on retrouve :

La fusée V2 : Un artefact historique représentant l’une des premières fusées à atteindre l’espace.

Le modèle de l’ADN de James Watson et Francis Crick : Une représentation en trois dimensions de la structure de l’ADN, ayant conduit à une percée majeure en biologie.

Un endroit vraiment intéressant pour les scientifiques en herbe !

