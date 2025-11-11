Auteur Caitlin Schneiderhan Nombre de pages 384 Date de parution 06/11/2025 Editeur Lumen Prix 8.5€ Acheter Amazon

Résumé

Pour Eddie Munson, cette petite ville de l’Indiana représente son pire cauchemar. Heureusement, il ne lui reste que quelques mois à tenir avant la fin du lycée. En attendant, il tue le temps à grand renfort de parties de Donjons & Dragons et de concerts avec son groupe de métal. C’est d’ailleurs dans le pire bar de la ville où se produisent les Corroded Coffin qu’il fait la rencontre de Paige.

Ce que j’en pense

Que faisait Eddie Munson avant de devenir l’un des personnages principal de la saison 4 de Stranger Things ? Je dois bien avouer que je ne me posais pas trop la question mais aimant bien le personnage, la curiosité s’est emparée de moi !

On retrouve un Eddie bien loin des évènements fantastiques de la série TV. Une vie de lycéen plutôt marginal. Entre son groupe de hard rock, son club de jeu de rôles, son père absent, … Eddie vit une fin d’adolescente assez mouvementée ! Cela va encore plus s’accélérer quand deux évènements vont se produire. Paige, une jeune découvreuse de talent, va remarquer le Eddie et lui proposer de faire un enregistrement pour intégrer une maison de disques. En parallèle, son père, un criminel multirécidiviste et jamais présent pour son fils, revient et lui propose un braquage pour gagner un bon paquet de dollars.

Que va faire notre jeune rocker ? Les quasi 400 pages de ce roman vont vous le faire découvrir. Entre lycée, amitié, amour, famille, … le scénario visite les thèmes classiques de l’adolescence de manière plutôt efficace. Les chapitres s’enchaînent rapidement et avec plaisir. On rigole et on souffre avec Eddie et sa bande !

Le livre se permet d’être assez discret sur les références aux personnages principaux de la série jusqu’aux derniers chapitres où certains vont faire leur apparition histoire que le lien avec la saison 4 soit complet ! L’autrice étant également impliquée dans le scénario de la série TV, la continuité est bien réalisée !

Flight of Icarus est une bonne lecture pour les fans de l’univers de Stranger Things et d’Eddie Munson. Si le style et l’histoire ne sont pas révolutionnaires j’ai beaucoup apprécié de me replonger dans le quotidien d’Hawkins et d’Eddie. Une bonne remise en route avant la saison 5 !

Merci aux éditions Lumen pour l’envoi du livre.