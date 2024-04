Terra Mystica est un jeu cher au cœur de tous les (« gros ») joueurs. Après un petit détour dans l’espace (Projet Gaïa) et après s’être essayé à une version plus accessible (Terra Nova), le voilà de retour sous les apparats d’Age of Innovation. Et il est toujours aussi bon (non, il est même meilleur).

Vous l’avez compris, Age of Innovation est une nouvelle itération de Terra Mystica dans laquelle quelques rares défauts ont été gommés en même temps que quelques éléments astucieux étaient ajoutés. Ici, chaque joueur incarnera une faction qui sera associée à un type de terrain préférentiel. Et c’est ainsi que naquirent les inventeurs des montagnes, les philosophes des forêts ou encore les félins des marais…

Age of Innovation Planification

Age of Innovation est un jeu aussi exigeant que satisfaisant dans lequel le hasard n’a pas (ou si peu) de place et qui fait la part belle à la réflexion et à l’anticipation. Pour vous le résumer brièvement, il est un jeu dans lequel chaque joueur va tenter de se développer sur le plateau central en y installant des bâtiments qu’il pourra plus tard – et peut-être – regrouper en ville. Mais bien sûr, quelques contraintes viendront pimenter la partie puisque les bâtiments en question ne pourront être construits que sur le type de terrain préférentiel de la faction choisie. Fort heureusement, vous pourrez aussi glaner des pelles qui vous permettront de transformer les terrains qui vous entourent (afin de pouvoir bâtir dessus mais aussi, et pourquoi pas, afin d’en priver vos adversaires, gniark gniark).

Voilà pour le mode de fonctionnement principal d’Age of Innovation même si, et vous vous en doutez, le jeu est truffé de mécaniques connexes qui viendront grandement enrichir la partie. La principale d’entre elles est le véritable fer de lance de la saga Terra Mystica puisqu’on y retrouve les « bols » dans lesquels vont transiter des jetons de pouvoir ô combien utiles. Ensuite, il ne faudra pas perdre de vue les pistes de recherche, les bonus de manche, les tuiles innovation ou encore l’intérêt de la navigation. Bref, mille choses à faire (et à surveiller) dans un jeu qui fourmille littéralement de possibilités !

Un Terra Mystica (encore plus) réussi !

Dans la catégorie des jeux de gestion, Age of Innovation fut pour nous un véritable coup de cœur. Le jeu est subtil, il oblige les joueurs à anticiper chacune de leurs actions et il est doté d’une mécanique qui fonctionne admirablement bien pour ce type de jeux. Nous avons par exemple beaucoup apprécié la nécessité de se développer de façon à la fois lointaine (un peu d’espace pour grandir sereinement) et proche (pas de voisin, pas de bonus) de ses adversaires. Dans Age of Innovation, être loin des yeux, c’est être loin du cœur (et surtout loin de la victoire).

Un autre élément du jeu qui nous a beaucoup séduits est son incroyable diversité. En plus des nombreuses factions qui sont à associer à un type de terrain, le jeu brille par la grande variété des différentes tuiles qui sont mises en place lors de l’installation de la partie. Il faut comprendre par-là que les joueurs ne joueront chaque partie qu’avec quelques-unes des tuiles pointage, des actions de livre ou encore des tuiles innovation présentes dans la boîte. Celles qui sortiront pour la partie (ou l’ordre dans lequel elles sortiront) conditionneront le déroulement de celle-ci comme elles orienteront les stratégies que mettront en place les joueurs. Par ce simple fait, une partie d’Age of Innovation ne ressemble que rarement à une autre.

En conclusion, et vous l’aurez évidemment deviné à la lecture de ces lignes, Age of Innovation est notre chouchou du moment, celui qui ressort souvent dès lors que des joueurs aguerris se retrouvent autour d’une table !

Age of Innovation, un jeu de Helge Ostretag, illustré par Álvaro Calvo Escudero & Lukas Siegmon, édité par Super Meeple et distribué en Belgique par Geronimo Games.

Nombre de joueurs : 1 à 5

Âge : dès 14 ans

Durée moyenne d’une partie : 90 à 180 minutes

Visiter le site de Super Meeple

Visiter le site de Geronimo Games