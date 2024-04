Ce n’est pas peu dire que la toute jeune maison d’édition Play Punk est arrivée sur la pointe des pieds. Pourtant, depuis qu’elle est là, beaucoup de joueurs ne parlent plus que d’elle et pour cause, elle a non seulement été fondée par deux légendes (si, si) du monde ludique mais son premier jeu est aussi en train de s’imposer comme un incontournable de toutes les tables de jeu familiales. Les deux légendes, ce sont Thomas Provoost, le fondateur de Repos Production, et Antoine Bauza (à qui l’on doit notamment Oltrée ou encore Draftosaurus) et le jeu, c’est Captain Flip, une flibusterie à laquelle nous avons joué (et rejoué et rejoué encore)…

Vous vous en doutez (en tout cas, on l’espère), Captain Flip est un jeu de pirates et comme tout (bon) jeu de pirates, son principe est simple : amasser plus d’or que ses adversaires. Pour y parvenir, une technique dont la simplicité n’a d’égale que l’originalité : le « flipping » de tuiles !

Pile, j’empile, face, j’amasse

Le principe de Captain Flip est donc très simple, chaque joueur reçoit un plateau Aventure, les tuiles sont mélangées dans le sac et la partie débute. A son tour, le joueur va piocher une tuile en prenant soin de n’en voir qu’un côté puis il va décider s’il l’ajoute à son plateau sur sa face dévoilée ou s’il la « flip », c’est-à-dire s’il la retourne. Bien sûr, l’intérêt est que chaque personnage représenté dispose d’une capacité spéciale. Le perroquet permet par exemple de rejouer immédiatement mais coûtera une pièce en fin de partie. La canonnière rapporte cinq pièces mais attention, trois canonnières sur votre bateau et l’accumulation de poudre vous fait exploser (et donc perdre la partie). Très logiquement, le pirate en charge de la vigie ne rapportera de pièces que s’il est placé sur une des cases les plus hautes de votre plateau et ainsi de suite…

Tout le sel (marin) du jeu réside donc dans la prise de risques de chaque joueur. Si je tire une tuile dont l’effet ne m’intéresse que moyennement, vais-je tenter de la retourner quitte à obtenir un pirate dont l’effet correspond encore moins à ma stratégie (voire qui pourrait faire exploser mon bateau) ?

L’archétype du jeu simple et efficace qui ravira les familles

Oui, il n’y a pas d’autres façons de le décrire. Captain Flip s’apprend en quelques minutes et offre un plaisir de jeu immédiat. On frisonne quand on retourne une tuile qui risque de nous faire perdre beaucoup, on jubile quand le destin nous est favorable et on se renfrogne quand celui-ci sourit plutôt aux adversaires. Bref, on s’amuse et même beaucoup.

Au-delà de son efficacité démontrée, Captain Flip brille aussi par ses illustrations qui donnent un joli cachet au jeu ainsi que par ses multiples plateaux Aventure qui permettent de varier un peu les parties.

Bref, il est une bonne pioche que l’on n’est pas près de retourner (à sa boutique).

Captain Flip, un jeu de Paolo Mori & Remo Conzadori, illustré par Jonathan Aucomte, édité par Play Punk et distribué par Asmodée.

Nombre de joueurs : 2 à 5

Âge : dès 8 ans

Durée moyenne d’une partie : 20 minutes

