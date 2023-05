Sortie récente aux éditions Slalom, partons à la découverte de cette nouveauté young-adult qui promet d’éveiller nos papilles!

Résumé du livre.

Ne jamais rien lâcher pour voir ses rêves se réaliser Juliette a la cuisine dans le sang, elle veut en faire son métier mais ses parents s’y opposent fermement. Elle va forcer le destin et obtenir un stage d’été dans un restaurant. Mais encore faut-il qu’elle fasse ses preuves !

Passer du lycée à la cuisine d’un étoilé est loin du rêve qu’elle s’était imaginé : discipline, rigueur, répétition, mais aussi moqueries et remarques parfois sexistes. Son caractère impulsif et explosif s’accommode mal de cet univers militaire. Entre déconvenues, soutiens inattendus, rencontres heureuses et amoureuses, se pourrait-il que Juliette passe le plus bel été de sa vie ?

Mon avis.

Amour, cuisine et poulet sauce moutarde c’est l’histoire de Juliette, une jeune fille de 17 ans qui vit pour la cuisine. Lorsque cette dernière décide d’arrêter le lycée avec la volonté de poursuivre ses études dans le domaine de la restauration, ces parents s’y opposent fermement… Ce n’était pas sans compter sur sa volonté d’acier : Juliette décrochera un stage dans un des restaurants les plus prestigieux d’Orléans aux côtés d’un grand chef étoilé. Hélas, malgré de belles rencontres, notre jeune commis sera confronté à la dure réalité d’une brigade digne une brigade militaire et devra faire face aux moqueries ainsi qu’à la misogynie régnant dans cette cuisine.

On va être honnête entre nous : le fameux poulet sauce moutarde a attiré mon attention. Plus sérieusement, je découvre la plume de Ludivine et malgré plusieurs aprioris dès le début, j’avoue m’être trompée et j’ai adoré cette lecture. En effet, la seule chose qui m’a laissé dubitative sur le début c’est les allusions TRÈS nombreuses à la nourriture ( je sais : c’est le thème, mais il faut quand même savoir doser ). Bref, j’ai laissé mes doutes de côtés, et il s’avère que ce livre est aussi addictif que les personnages sont touchants et attachants.

Ce livre est un véritable bol d’air frais, j’ai beaucoup aimé découvrir cet univers, et j’ai d’autant plus apprécié l’aspect « engagé » qui dénonce les réalités subies en coulisse…

J’ai dévoré ( sans mauvais jeu de mot ! ) ce roman. Il est addictif, la plume de l’autrice est fluide, j’ai vraiment passé un très bon moment !