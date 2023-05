Depuis l’avènement des réseaux sociaux, la mode n’est plus un cycle, mais une sorte de continuation de l’espace temps que les fashionistas du monde entier font revivre au gré des saisons. Comprenez : rien ne disparaît vraiment, car les tendances refont surface avec un accessoire ou une couleur dont on avait presque oublié l’existence.

Les cas des années 2010 est tout à fait spécial : durant cette époque, on assiste à des changements sociaux que l’on pourrait résumer en quelques mots : le nouvel iPhone, l’apogée de Tumblr, la mode des it girls et de Kim Kardashian, mais surtout, la montée en flèche du style hipster.

Offrons-nous un retour sur l’avenue du souvenir et voyons si oui ou non, les années 2010 et plus particulièrement le début de cette décennie, reviennent en force dans notre garde robe. Pour trouver les meilleures idées à petit prix, visitez le site Gap France.

Austérité des couleurs : le gris reprend sa place

Comparée aux couleurs acidulées des années 2000 – nous pensons à l’intégralité de la garde robe de Paris Hilton de l’époque – les années 2010 offraient une palette de couleur beaucoup plus terne, reflet d’une époque où l’ambiance n’était pas toujours à la fête. C’est bien le gris qui fait son grand retour cette saison, et il nous offre une plongée au début des années 2010 où les stars portaient des couleurs sombres jusque sur les tapis rouge des Oscars.

Les années 2010 ont aussi vu une résurgence des tons pastels qu’il faut absolument coupler avec les bons accessoires. Pour cela, nous conseillons un sac à main avec une couleur vive qui tranche avec le pastel.

Compensée, la basket se porte bien, merci

Ne nous voilons pas la face : la basket compensée est l’accessoire “in” qui tranche parfois avec notre conception du bon goût. Adopté par la génération Z qui se balade régulièrement avec ce genre de “bâteaux”, les sneakers compensées restent l’accessoire ultime pour battre le bitume sous un ciel gris, en plus du confort évident qu’elles offrent à nos pieds fragiles.

L’improbable retour des hipsters

Souvenez-vous : de 2005 à 2015, une espèce curieuse d’amateurs de mode a régné sans partage dans les rues tout en infiltrant toutes les couches de la société. Nous parlons évidemment du hipster, un individu prétendument anti-conformiste qui se parait pourtant d’une panoplie reconnaissable entre mille : chemise en flanelle, skinny jeans, baskets et barbe finement taillée !

Que vous le vouliez ou non, cet olibrius est sûr de faire un retour en force dans les prochaines années, et les composantes du style (bonnet en toute saison et tee-shirt de groupe de métal) n’ont pas dit leur dernier mot.

Verdict : les années 2010 ne quittent pas notre garde robe

Si notre analyse est exacte, le début des années 2010 était un retour à la mode des années 90, avec le grunge popularisé par Nirvana. Il est tout à fait naturel que des éléments de la période reviennent au goût du jour, mais par pitié, à petite dose, attention à cette célébration de la normalité !

Mais si vous souhaitez revenir aux temps du premier iPhone et des albums de Bloc Party car ils vous rappellent une période plus simple de votre vie, alors vous pouvez incorporer à votre style des éléments des années 2010 !