Ensuite d’abord il fallait faire les petits jeux de parcours derrière la grosse tasse et ensuite coller les gommettes sur le bateau et le médaillor (c’est un médaillon en or, j’aime beaucoup la contraction des deux!) ensuite en bas du vase. Et à la fin on colle tout dessus.

« En fait je sais pas comment ça se fait mais il y a quelqu’un qui avait caché des trésors dans notre maison sans qu’on s’en rende compte. D’abord il fallait chercher, je crois, ce gros morceau du en-haut de l’espèce de tasse (c’est une amphore, on le pardonne !). Ensuite le jaune. Et le bateau après, et le bas après, et ensuite le milieu. Ensuite on l’a collé ensemble avec Maman avec du petit scotch en-dessous trop beau.

Du côté de l’activité manuelle, Pandacraft redouble d’inventivité pour se renouveler chaque mois. Au programme cette fois-ci, une chasse au trésor dans toute la maison ! Le but du jeu : récupérer les pièces brisées d’une amphore pour la reconstituer et la décorer ensemble ensuite avec des collages. On s’est donc régalé à éparpiller chaque élément un peu partout : un morceau dans sa chambre, l’autre dans la cuisine, encore un dans la salle de bain. Notre fils Noah s’est absolument régalé , et je pense que ses mots d’enfants résument bien le bon moment passé ensemble :

