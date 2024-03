« Comme les humains, les organisations évoluent et connaissent des phases de questionnement, d’insatisfaction, de fragilité. Elles ont parfois besoin d’une thérapie pour remettre à plat ce qu’elles sont et savoir vers où elles souhaitent aller. »

Dans son ouvrage « Petit manuel de thérapie organisationnelle », Martin Serralta adopte une perspective singulière et rafraîchissante en traitant les organisations comme des entités vivantes, capables de ressentir et de traverser des périodes de transition ou de crise. L’analogie qu’il trace entre la thérapie individuelle et l’organisationnelle est à la fois audacieuse et éclairante, offrant une nouvelle lentille à travers laquelle examiner la dynamique organisationnelle.

Le cœur de l’ouvrage réside dans sa méthode structurée en cinq étapes, conçue pour guider les organisations dans un processus d’introspection profonde et de redéfinition de leur raison d’être. Cette démarche, inspirée de la thérapie, n’est pas seulement originale mais également pragmatique, fournissant des outils concrets et des exercices pour aider les organisations à naviguer dans les eaux souvent tumultueuses du changement et de l’incertitude.

Aucun produit trouvé.

L’auteur puise dans un éventail de disciplines, enrichissant sa méthode d’une base théorique solide et multidimensionnelle. La référence à l’élan vital de Bergson, par exemple, apporte une profondeur philosophique qui transcende les approches conventionnelles du management et du développement organisationnel. Cette intégration de concepts diversifiés enrichit la lecture, tout en posant des défis de compréhension pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces théories.

Néanmoins, la force du livre réside aussi dans son potentiel défi : l’application de ces idées nécessite une adaptation et une réflexion critiques, car chaque organisation est unique et doit naviguer dans son propre contexte spécifique. Ainsi, bien que le manuel fournisse un cadre, l’acte d’appliquer ces principes exige de la flexibilité et une compréhension nuancée des dynamiques organisationnelles internes.

En conclusion, « Petit manuel de thérapie organisationnelle » se présente comme une lecture indispensable pour ceux qui sont engagés dans la réflexion et la transformation organisationnelle. Serralta offre une vision à la fois poétique et pragmatique de la croissance et de l’évolution organisationnelles, invitant les lecteurs à une introspection qui va bien au-delà des pratiques managériales traditionnelles. Son approche, qui valorise l’authenticité et l’alignement des valeurs au sein des organisations, est un appel rafraîchissant à réimaginer la manière dont nous concevons la performance et le succès dans le monde des affaires.