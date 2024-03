L’amour du sud et du terroir se ressent à tous les étages , et bien évidemment au niveau des produits choisis, qui font appel aux meilleurs producteurs locaux : huile d’olive des Alpilles, asperges vertes de Mallemort, poissons de Méditerranée. Les goûts sont incroyables, nos papilles en ébullition. Aujourd’hui encore, on repense à ce magnifique dos de lotte, accompagné de ses asperges vertes et d’un sabayon aux oranges maltaises qui nous a enchanté. Ou cette pissaladière revisitée qui a ouvert le repas avec de magnifiques accents provençaux. Une franche réussite, sur toute la ligne.

Une période qui lui a transmis un véritable amour du sud et de son terroir, et cela se ressent aujourd’hui dans nos assiettes et l’atmosphère du Mas. Lieu simple, la salle principale se prolonge sur une belle terrasse, elle-même donnant sur le jardin où Nicolas Bottero et son équipe cultivent les herbes aromatiques qui agrémentent les belles compositions qui nous sont servies.

