L’auteure nous offre une intrigue pleine de rebondissements, où chaque page réserve son lot de surprises. L’action est omniprésente, ponctuée de moments de tension et d’émotions intenses. Impossible de lâcher le livre avant de connaître le dénouement ! Le style d’écriture de Rebecca Yarros est fluide et addictif . Elle a un talent certain pour nous décrire les paysages et les personnages avec une précision saisissante. J’ai eu l’impression de voyager aux côtés de Violet, de vivre chaque instant à ses côtés.

Dès que l’on tourne les pages de Fourth Wing nous nous retrouvons dans un monde impitoyable dominé par les dragons. Une jeune femme, Violet, fragile et rêveuse est contrainte de participer à une compétition impitoyable pour devenir dragonnière. Malgré tout, elle est déterminée à réussir et à découvrir les secrets de son passé. Guidée par un homme mystérieusement énigmatique et charismatique, elle apprendra à se battre, à dompter ses peurs et à exploiter ses forces insoupçonnées. Mais, au fil des épreuves et des dangers, Violet découvrira des secrets qui pourraient changer à jamais le destin de son monde…

