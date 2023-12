Ceux qui nous suivent régulièrement le savent, l’équipe de Conso-Mag aime cuisiner mais aime surtout le faire en étant bien accompagnée (on parle de produits technologiques, pas de personnes). Récemment, le Philips Airfryer XXL nous est tombé sous la main – ou plutôt sous les papilles – et ne ménageons pas le suspense, il nous a beaucoup séduits. Découverte…

De toutes les pièces de la maison, la cuisine est sans conteste le théâtre des plus nombreuses (et des plus audacieuses) innovations technologiques. Certaines sont des gadgets qu’on utilise au mieux le temps d’un été avant de les remiser dans le placard et de les oublier (on parle de vous les machines à glaçons) tandis que d’autres ont un destin beaucoup plus intéressant. Nous parlons là de celles qui transforment vos habitudes et qui se révèlent vite indispensables, que ce soit en vous faisant gagner du temps, en vous faisant découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles façons de cuisiner, en vous faisant économiser de l’énergie ou mieux encore : en faisant tout ça à la fois. Sans l’ombre d’un doute, le Airfryer de Philips fait partie de ces dernières !

Un Airfryer ? Mais qu’est-ce que c’est ?

Avant de vous en vanter les mérites (et ils sont nombreux), évacuons une question primordiale et qui taraude sans doute ceux qui se sont lancés dans la lecture de cet article pour en découvrir plus sur une machine qu’ils méconnaissent : qu’est-ce qu’un Airfryer ?

Un Airfryer est avant tout un outil qui permet de cuisiner et même de frire en utilisant un minimum de matière grasse. Rôtir un poulet, cuire des pommes de terre, réaliser des frites ou encore confectionner de délicieux gâteaux devient donc possible sans vous demander d’y consacrer des quantités astronomiques d’huile ou de beurre. Cela dit, il est aussi très polyvalent et en plus de permettre des cuissons plus saines, il peut être utilisé pour des cuissons lentes, des cuissons sous vide et même pour faire sécher des champignons !

De notre côté, nous avons opté pour le Philips Airfyer Combi série 7000 XXL et nous nous en félicitons à chaque repas !

Les avantages de l’Airfyer de chez Philips

Le premier intérêt d’un Airfyer réside évidemment dans ce pourquoi il a été conçu : cuire en minimisant les quantités de matière grasse. Nous venons d’en parler, c’est sa première raison d’être et avouons que c’est plutôt bluffant. A l’usage, le Airfyer vous permet d’utiliser jusqu’à 99% de matière grasse en moins pour la cuisson de vos aliments. Le chiffre nous a semblé énorme mais force est de constater qu’il n’est pas très éloigné de la vérité. Pour vous donner un exemple, cuire un poulet dans un four traditionnel tout en essayant d’éviter que celui-ci ne soit sec à la dégustation nécessite de « l’arroser » de temps à autre. Pour une cuisson au Airfyer, vous enduisez simplement la peau d’une très fine couche avant la cuisson et c’est parti pour un résultat tout aussi délicieux (si pas plus). Et ça fonctionne de la même façon quel que soit le repas – ou le dessert – que vous souhaitiez préparer.

Cela dit, le Airfyer de chez Philips a aussi d’autres atouts à faire valoir, à commencer par son temps de cuisson réduit par rapport à un four traditionnel. Il ne nécessite en effet aucun préchauffage mais garantit aussi une cuisson plus rapide. Cela représente un gain de temps – mais aussi d’énergie – non négligeable.

Ensuite, pour garantir des cuissons s’adaptant parfaitement à toutes vos envies et à tous vos besoins, le Philips Airfyer dispose de la très efficace technologie CombiAir et propose 22 méthodes de cuisson différentes. Oui, ça donne le vertige mais pas de panique l’application NutriU est là pour vous faciliter autant la vie que les cuissons.

Celle-ci est justement un autre point fort du Philips Airfryer. Très ergonomique et facile d’utilisation, NutriU regorge de recettes, d’idées et d’astuces. Après une simple manipulation destinée à coupler votre téléphone à votre Airfryer, votre application se chargera d’envoyer les réglages de votre cuisson à votre machine, les modifiera en cours de processus si nécessaire, vous préviendra quand il sera temps d’intervenir (pour mélanger les aliments par exemple) et vous informera de la fin de la cuisson. Bref, un compagnon idéal qui rend l’utilisation du Airfryer encore plus simple qu’il n’y paraît !

Enfin, deux autres atouts de notre Airfryer sont à souligner (même si tous les modèles ne les proposent pas) : la présence d’une sonde de cuisson ainsi qu’un format XXL allant jusqu’à deux kilos ou 8,3 litres pour ne jamais devoir limiter la gourmandise !

En conclusion

En à peine quelques jours, notre Philips Airfyer a réussi à se rendre indispensable au sein d’une cuisine que nous aimons pourtant qualifier de très bien équipée. Il facilite les cuissons (des plus simples au plus compliquées) tout en en réduisant sensiblement la durée. Sa facilité d’utilisation (encore renforcée par l’application NutriU) fait qu’on n’hésite jamais à lui confier des tâches et petite cerise sur le gâteau, tous ses accessoires sont très simples à nettoyer (et peuvent même être confiés à notre autre machine préférée : le lave-vaisselle).

En savoir plus sur le Philips Airfyer Combi série 7000 XXL