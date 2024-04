Winnie, notre protagoniste, rêve de rejoindre les Luminaries, les chasseurs de monstres d’élite qui protègent la ville. Animée par la volonté de racheter le statut de sa famille et alimentée par un lien personnel avec la cause des Luminaries, Winnie se lance dans un entraînement rigoureux. Mais le chemin pour devenir un des leurs est semé d’embûches. Winnie doit non seulement maîtriser ses compétences, mais aussi affronter une nouvelle menace mystérieuse émergeant de la forêt et un passé qui renferme ses propres secrets.

