Résumé du livre

Lorsque Chiara atterrit à l’aéroport de Jacksonville pour rejoindre son frère Jack, membre des Marines, elle est à bout de forces. Une rupture, une vie professionnelle sens dessus dessous, un compte en banque désespérément vide… Il était temps pour elle de changer d’air.

Désormais, rien ne pourra la détourner de son objectif de reprendre ses études et de repartir de zéro. Surtout pas Flynn, le meilleur ami et compagnon d’armes de Jack, que son frère n’arrête pas de lui mettre dans les pattes. Grâce à lui elle se rend compte que si, finalement, il lui reste un peu de force. Juste assez pour envoyer paître ce militaire beaucoup trop séduisant qu’on surnomme « sergent Ladykiller » et qui a le don de lui taper sur les nerfs !

Hélas, les Marines occupent tout l’espace à Jacksonville, et tandis que Chiara remonte peu à peu la pente, elle ne peut s’empêcher de remarquer que Flynn est bien plus qu’un beau gosse énervant. C’est un tireur accompli qui ne manque jamais sa cible quand il vise le cœur…

Qu’est-ce que j’en pense ?

Sergent Ladykiller de Delphine Audret nous plonge dans l’univers des Marines et explore les blessures de deux êtres cabossés par la vie.

Chiara, jeune femme au caractère bien trempé, débarque à Jacksonville pour retrouver son frère Jack. Dévastée par une rupture amoureuse et une situation financière précaire, elle se retrouve face à un avenir incertain. C’est alors qu’elle croise le chemin de Flynn, sergent charismatique et énigmatique. Leur rencontre est électrique, teintée d’une tension irrésistible et d’une méfiance réciproque. Chiara est fascinée par cet homme à la fois rugueux et tendre, tandis que Flynn est intrigué par la force et la fragilité qui se cachent derrière le regard déterminé de la jeune femme.

L’auteure tisse une intrigue captivante, alternant entre les points de vue de Chiara et de Flynn. Au fil des pages, on découvre les secrets et les blessures qui hantent leurs passés respectifs. La relation entre les deux personnages se développe au rythme des missions dangereuses et des moments de complicité partagés.

Delphine Audret dépeint avec justesse les réalités de la vie militaire, loin des clichés. La plume de l’auteure francophone est fluide, même si quelques fois, j’aurais préféré un peu plus de profondeurs dans certains chapitres, mais ce n’est qu’un détail !

Sergent Ladykiller est une lecture intense et addictive qui ne se lâche pas facilement. L’auteure nous embarque dans une spirale d’émotions où l’amour et la passion se confrontent à la violence et à la tragédie.