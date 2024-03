Quelle est l’une des préoccupations principales des jeunes parents et enfants dans le processus de parentalité ? Le sommeil et sa gestion tout au long de l’évolution de nos bébés et nos enfants ! Kidywolf, jeune marque belge, propose différentes solutions permettant justement de rendre l’environnement de nos bambins propices au sommeil et surtout à sa qualité ; élément indispensable à leur bon développement durant les premières années de leur enfance. Retour à un moment calme, on apaise, on berce, on illumine de manière tamisée pour rendre la période du coucher un moment privilégié entre parents et enfants. Veilleuses & réveil divers ludiques et faciles d’utilisation ont été créés adaptés à chaque âge de l’enfant. Découvrons ensemble quelques références qui pourraient faire de futurs beaux cadeaux de naissance ou d’anniversaires !

KIDYWOLF – une marque belge créée par des amis d’enfance

Cela fait donc maintenant cinq ans que Kidywolf propose des objets du quotidien aux designs attractifs, aux fonctions multiples et ludiques dans le but d’apporter des solutions à tous les parents pour l’apprentissage ou le bien-être de nos bambins. Tout commence par une histoire amicale qui a amené une bande d’amis à créer Kidywolf. Le but est de divertir mais également de favoriser l’apprentissage et le développement personnel des enfants par le biais de tous ces accessoires.

Plutôt Kidymoon, Kidynight, Kidylight ou Kidyalarm ?

A la recherche d’un réveil pour vos plus grands ? Découvrez le réveil éducatif Kidyalarm qui évoluera au fil des années avec votre enfant grâce à trois cadrans interchangeables. L’un pour les plus petits associe les couleurs aux heures pleines tandis que les deux autres permettent l’apprentissage des heures et des minutes. Un affichage lumineux et une alarme réglable complètent cet objet évolutif. Foncez, il n’est qu’à 44.90€.

Plutôt en quête d’une veilleuse ? Optez pour la Kidymoon pour les 0-5 ans qui apprendra la différenciation entre le jour et la nuit selon l’illumination. Cette veilleuse est dotée de sons de la nature, de couleurs rassurantes et d’un minuteur programmable à l’avance pour gérer l’endormissement et le réveil. Au prix de 59.90€, c’est un objet qui vous accompagnera quelques années grâce à son usage multifonctionnel.

Pour les enfants un peu plus grands (3-10 ans), deux choix s’offrent à vous : la Kidynight (à 24.90€) ou la Kidylight (à 59.90€). Choisissez votre mode d’éclairage avec la Kidynight (blanc ou coloré) ainsi que l’intensité pour un éclairage personnalisé. La batterie est rechargeable via port USB (tout comme la Kidylight) et vous aurez le choix entre différents animaux pour accompagner votre enfant tout au long de la nuit ! Les deux veilleuses ont un toucher doux, une prise en main facile et sont lavables en lave-vaisselle en cas de salissure. Ce qui va principalement différer entre les deux modèles c’est le format car la Kidylight est XXL (30cm de haut) ! Cette dernière contient également un minuteur ce qui est très pratique tant pour les parents que pour les enfants. Nous avons pu la tester et elle a été très vite adoptée, déjà par son format car elle est tout à fait adaptée pour la lecture d’une histoire et éclaire encore bien toute une chambre sans perturber le coucher et le retour au calme avant la nuit. Malgré sa taille, elle est légère et facilement déplaçable, même par l’enfant. Il peut aisément modifier l’intensité et adapter le temps d’éclairage grâce aux boutons sous la veilleuse.

Ce ne sont pas que des objets dédiés au sommeil que Kidiwolf commercialise mais également des accessoires qui accompagneront vos enfants pendant vos voyages, vos sorties ou dans les transports. Par exemple, des casques audio, une tablette lumineuse, des enceintes ou même un vélo! Découvrez l’offre complète Kidywolf sur leur site officiel.