Sokobalien est un jeu de réflexion de type sokoban développé par les studios indépendants brésiliens Cavylabs et MadCat Corp. Le jeu est disponible depuis le 18 avril sur toutes les plateformes.

Mais qu’est ce qu’un sokoban ? Il s’agit d’un type de casse-tête dont le but est de pousser des caisses sur des cibles. Sokobalien s’inspire de ce principe en le mettant à sa sauce. Vous incarnez ainsi un alien qui doit kidnapper des animaux en les poussant dans des téléporteurs.

Le jeu se compose de 100 niveaux qui introduiront au fur et a mesure des nouvelles mécaniques et seront de plus en plus complexes. Vous découvrirez ainsi au fur et à mesure quatre types d’animaux avec des capacités différentes (le mouton saute un obstacle, le coq va en ligne droite, …) et différents obstacles qui vous pousseront à réfléchir de plus en plus ! La courbe d’apprentissage de chaque mécanique est bien gérée et il y aura toujours 2/3 niveaux simples pour se familiariser avec la nouveauté !

Comme vous pouvez le voir, Sokobalien n’offre pas une grande diversité graphique et aurait mérité un poil plus de travail pour proposer un arrière-plan un peu plus inspiré qu’un fond uni ! De même, la musique et les bruitages risquent de rapidement vous énerver quand vous ferez le même niveau en boucle.

Les 100 niveaux prendront entre 5 et 10 heures pour être parcourus en fonction de votre capacité à appréhender les problèmes et vos habitudes de ce type de casse-têtes. Au-delà de parcourir des niveaux, vous allez avoir la possibilité d’acheter des chapeaux pour votre alien mais cela reste extrêmement anecdotique !

Sokobalien est un sokoban très sympathique même si assez répétitif et avec un manque de finition graphique. On y revient avec plaisir pour avancer de quelques niveaux et l’ambiance très mignonne peut plaire à des jeunes joueurs !

Cerise sur le gâteau, pour nos amis fans de trophées, le platine est ultra accessible !