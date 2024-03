1% de Français, soit plus de 677.000 personnes, sont concernés par la fibrillation auriculaire, le trouble du rythme cardiaque le plus répandu. C’est cette phrase qui m’a amenée, dans la foulée, à découvrir Withings, une marque qui crée des technologies que chacun aime utiliser pour améliorer sa santé au quotidien. Il y a peu de temps, ils ont mis en place une vaste campagne publicitaire pour vanter les mérites de leurs montres connectées, qui permettent, entre autres, de déceler ces signes de fibrillation auriculaire.

Je les ai donc contacté afin de pouvoir tester l’un de leurs modèles, et ils ont gentiment accepté de me fournir une ScanWatch Light, leur montre d’entrée de gamme.

Premier point essentiel, qu’il est à mon sens important de signaler : à l’inverse de très nombreuses montres connectées, et a fortiori d’appareils spécialisés dans le suivi et le pilotage Santé, cette ScanWatch Light est visuellement magnifique et très élégante. Pour un homme ou pour une femme, elle se porte au poignet comme un véritable bijou et ne vient pas uniquement remplir son rôle pratique, ce qui est un énorme plus. Le cadran est par ailleurs disponible en cinq couleurs différentes, tandis qu’il est possible, à l’heure actuelle d’opter pour pas moins de 11 bracelets différents.

Si je vous laisserai libre des choix esthétiques que vous souhaitez opérer, laissez moi vous parler désormais des fonctionnalités offertes par la ScanWatch Light. A commencer par un autre point fort du produit : son autonomie. Ici, pas question de devoir recharger sa montre tous les soirs, comme c’est malheureusement bien trop souvent le cas pour des montres connectées. La promesse de la marque ? Une autonomie de 30 jours ! De quoi s’assurer une tranquillité d’esprit et pouvoir profiter pleinement du produit. J’ai bien trop souvent abandonné l’utilisation de montres connectés car j’oubliais de recharger chaque soir (coucou ma nouvelle Galaxy Watch qui dort dans un tiroir), et je trouve ces 30 jours juste incroyables.

Du côté des options disponibles pour la montre, on note bien évidemment un suivi très pointu et précis du rythme cardiaque, permettant de déceler notamment ces symptômes de fibrillation cardiaque mentionnés plus haut (Withings annonce ainsi que, depuis 2020, ce sont pas moins de 2 millions de signes de fibrillation auriculaire qui auraient été décelés par leurs produits, permettant d’améliorer sensiblement leur prise en charge). Ce n’est toutefois pas tout, et la ScanWatch Light peut-être, par exemple, un excellent allié pour les coureurs. La montre enregistre en effet le nombre de pas, la fréquence cardiaque, l’allure ou encore votre parcours grâce à la connexion GPS. En plus de cela, on retrouve également des sessions de cohérence cardiaque, ou encore un suivi du sommeil précis. Pour les femmes, Withings intègre également un système de suivi du cycle menstruel très bien conçu.

Toutes ces informations peuvent ensuite être consultées via l’application gratuite de Withings, et il est par ailleurs très facile de les connecter aux autres services tels que Apple Santé

Vous l’aurez compris, j’ai été complètement séduit par la ScanWatch Light de Withings. Esthétiquement magnifique, elle embarque tout un tas de fonctionnalités pour le suivi de sa santé qui m’ont parlé. Parce qu’elle n’en fait pas trop et se contente de viser des éléments essentiels, elle se permet d’afficher une autonomie colossale de 30 jours qui a achevé de me convaincre. Grâce à cela, la montre se révèle être un véritable outil, là où certains autres modèles nous asservissent, d’une certaine manière, en nous obligeant chaque soir à bien penser à la recharger. Bravo à Withings, qui allie l’utile à l’agréable à la perfection.

