Convivialité, partage & gourmandise sont au rendez-vous autour des produits Lagrange au-devant de la scène culinaire française depuis maintenant près de 70 ans ! C’est une gamme riche et étendue dédiée à la cuisine familiale et amicale, adaptée à toute occasion que Lagrange développe et commercialise depuis de nombreuses années. Toute la famille s’y retrouve avec gaufriers & crêpières pour régaler les enfants, grills, planchas, appareils à raclette et fondue, yaourtières, blenders, mixeurs, tous les accessoires pour le petit-déjeuner (cafetière, grille-pain..) et j’en passe ! Il existe même une offre festive composée d’une machine à barbe à papa, à hot dog ou à pop-corn. A l’approche des beaux jours, renouvelez votre panoplie de cuisine et découvrons ensemble un produit que vous pourrez utiliser tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, la plancha pro fabriquée en France.

LAGRANGE, une histoire familiale française qui dure…

Tout commence par l’apparition du premier gaufrier Lagrange en 1956 qui depuis, a bien évolué ! La diversification est enclenchée à partir des années 1980 avec la commercialisation des premières machines à raclette et crêpières, aujourd’hui incontournables !

Cela fait maintenant presque 70 ans que la marque française élabore, développe, fabrique et emballe majoritairement leurs produits dans la région lyonnaise ou en Europe toujours dans le but de faciliter notre quotidien grâce à la commercialisation de produits toujours plus performants, faciles d’utilisation, soucieux de répondre au mieux aux besoins des clients.

Atout non négligeable à souligner, lorsque vous achetez un produit Lagrange, au-delà des deux ans de garantie proposés, vous pouvez prolonger d’une année cette garantie en faisant une simple demande.

Découvrons maintenant l’un des produits utiles en toute saison, la plancha professionnelle au design moderne et aux fonctionnalités dignes des plus grandes cuisine ! Tous en cuisine!

La Plancha Pro à 359,99€ !

Que d’atouts pour cette plancha professionnelle qui vous permettra de cuisiner tant en intérieur qu’en extérieur grâce à son format compact. Sa plaque de cuisson tout d’abord de 3 mm d’épaisseur et en acier inoxydable est garantie 10 ans. Inclinable, elle s’adapte à la cuisson voulue et permet de récupérer facilement les sucs grâce au récupérateur de jus, amovible et donc facilement lavable en lave-vaisselle. De plus, il est très facile de faire glisser directement les aliments dans l’assiette grâce à son ergonomie. Cette plancha est aussi dotée de 4 pieds réglables pour une installation optimale sur votre support. En terme de conservation, il est à souligner qu’elle résiste aux intempéries grâce aux matériaux qualitatifs utilisés. Enfin, les performances de cuisson consistent en un réel atout puisqu’on atteint 2300 watts de puissance égalant à une plancha gaz et le thermostat inclus permet un réglage en un coup de main de 50 degrés à 300 degrés.

Des accessoires sont inclus pour une meilleure prise en main et utilisation : un livret de recettes et une spatule/grattoir inoxydable bien pratique pour récupérer les aliments sans abîmer la plaque et pour une cuisson optimisée.

Plusieurs points positifs sont à mettre en lumière : la place qu’elle prend tout d’abord ! Son format est optimal pour un rangement facilité grâce au range-cordon intégré à l’arrière. La facilité d’utilisation également : il n’y a pas 36 boutons partout qui ont tendance à nous faire paniquer pour comprendre l’utilisation ! On règle tout simplement la température de cuisson avec la mollette et le témoin de mise en tension nous permet une visualisation rapide de son état. Au-delà de l’usage et de son ergonomie présentés ci-dessus, le nettoyage reste également facile étant en inox. Attention, prenez bien note que les 2300 watts du produit vous rappelleront que vous êtes en face d’un petit produit compact mais puissant que l’on pourrait comparer à une plancha gaz sur pied bien plus imposante !

A 359,99€, c’est un prix cohérent avec l’utilisation car elle remplace aisément une plancha gaz plus grande et donc plus volumineuse que l’on conservera toujours à l’extérieur ce qui limite forcément son utilisation.

Au-delà de la présentation de ce produit Lagrange, vous vous doutez bien que vous ne serez pas en reste en terme de petit électroménager du quotidien. On aura par exemple tous besoin d’une machine à raclette comme le modèle Pierre Elegance® qui en plus de l’utilisation hivernale offre la possibilité de faire vos grillades sur la pierre de cuisson en été ! Un usage deux-en-un qui permettra de la sortir toute l’année ! Plutôt gourmand ? Découvrez alors le Premium gaufres® aux plaques interchangeables pour confectionner selon vos préférences gaufres, paninis, donuts ou churros. Enfin, pour tous les adeptes de yaourts, rien de mieux que d’avoir sous la main sa propre yaourtière-fromagère « Ligne » afin de créer ses propres yaourts, fromages blancs ou faisselles ! De multiples utilisations donc pour chacun de ces produits pour optimiser leurs usages au quotidien. Retrouvez l’ensemble de l’offre Lagrange sur leur site officiel.