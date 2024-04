Après un premier opus à succès publié en 2020 sur PS4, disponible sur PS et PC depuis 2021, doublé d’un DLC la même année, Square Enix remet le couvert pour la suite de l’un des opus les plus légendaires de sa saga phare.

Si FF7 Remake nous enfermait dans les environnements urbains et obscurs de la cité industrielle et futuriste de Midgard, ce nouvel opus surnommé Rebirth nous offre enfin la possibilité de prendre la clé des champs pour nous embarquer dans l’aventure grandeur nature de Final Fantasy 7 et revivre quelques uns des moments cultes de cet épisode à la renommée presque trop grande pour son propre bien.

Mais bien plus qu’un simple remake, FF7 Rebirth nous propose ici une véritable réinvention du célèbre JRPG.

Un gameplay réinventé

On l’avait déjà constaté dans le précédent opus, mais également dans les épisodes les plus récents de la saga – Final Fantasy 15 & 16 – Square Enix souhaite désormais axer le gameplay de ses titres sur l’action, à la manière d’un beat them all, plutôt que sur les combats au tour par tour visiblement passés de mode.

Si Final fantasy 16 semblait donc avoir un peu de mal à faire évoluer le système de combat fluide et précis établi par “Remake”, “Rebirth” innove ici en reprenant les standards qui faisaient tout le punch de son prédécesseur, tout en y ajoutant quelques nouveautés permettant d’enrichir considérablement le gameplay des combats.

On note ainsi l’ajout de plusieurs options d’accessibilité permettant de gérer plus facilement la composition de son équipe, constituée désormais de 3 personnages permanents, intervertibles à l’envie sans obligation de jouer en permanence avec Cloud pour peu que le blondinet et sa grosse épée commencent à vous agacer.

L’interface des combats a également été revue pour permettre de sélectionner les actions plus simplement avec quelques améliorations notables comme la possibilité d’effectuer des combos avec plusieurs personnages. Chaque duo ou trio de personnage dispose ainsi de sa propre attaque, que l’on pourra cette fois-ci faire évoluer en puissance au fur et à mesure que l’on débloque de nouvelles compétences.

La diversité des combos disponibles en fonction de la composition de l’équipe ouvre ainsi une toute nouvelle façon de jouer qui s’ajoute au plaisir jouissif des combats épiques de ce nouvel opus. On note également l’ajout d’un système d’approbation : les différents choix de dialogue et certaines quêtes permettent à Cloud de monter ou non son approbation auprès des autres personnages, mécanique pas vraiment originale mais qui fait tout de même son petit effet.

Queen’s Blood et autres : des mini-jeux ludiques et captivants

Vous en aurez certainement entendu parlé si vous traînez sur les réseaux sociaux telle une personne moderne mais le petit plus qui permet à Final Fantasy 7 Rebirth de vous accrocher par un autre angle que son histoire légendaire, c’est bien le fameux mini-jeu inventé pour l’occasion : le Queen’s Blood. Et comment ne pas en parler tant ce dernier peut se révéler addictif !

Le principe : il faut conquérir le terrain en posant des cartes plus puissantes que celles de votre adversaire. Le plateau se divise en 5 colonnes et 3 lignes, et chaque ligne rapporte des points. Si le total de vos cartes placées sur une ligne est supérieur au total de votre adversaire, alors vous remportez la ligne. La partie se termine lorsque plus personne ne peut poser de cartes, et le joueur qui a remporté le plus de points gagne. Certaines cartes ont des pouvoirs, d’autres une forte valeur, et toutes les cartes ne peuvent se poser que d’une façon précise par rapport aux cartes du plateau. Il vous faudra ainsi rivaliser de stratégie pour gagner la partie.

Vous démarrez avec un deck au cours de votre aventure, et Cloud aura ainsi la possibilité d’acheter ou de trouver des cartes pour étoffer et améliorer son deck au cours du jeu et ce quel que soit le danger terrible pesant sur le monde.

Bien que l’apprentissage du mini-jeu puisse paraître intimidant au départ, l’addiction prend vite le dessus, incitant les joueurs à y consacrer des heures entières. A la fois complexe et gratifiant, le Queen’s Blood ajoute une dimension supplémentaire à la diversité déjà impressionnante de ce nouveau Final Fantasy.

Il y a en tout une vingtaine de mini-jeux : courses de Chocobo, chasser les Moogles, jeu de rythme, etc… sont ludiques et apportent pas mal de variété dans le gameplay, même si tous ne sont pas égaux en qualité, d’autant que cela dépend énormément de l’affinité personnelle du joueur avec tel ou tel jeu.

Une immersion totale dans un monde ouvert

On en parlait en début de texte mais la grande différence entre “Rebirth” et “Remake”, c’est l’accès à un monde ouvert complet comparé aux ruelles étroites et sombres de Midgar. Ce monde ouvert est une véritable évolution par rapport au jeu précédent, et constitue une véritable prouesse technique, surpassant de loin les attentes les plus folles des fans (déçus par la linéarité de FF Remake). Plus vaste, plus vivant que jamais, l’univers regorge de quêtes à découvrir, de zones à débloquer sans pour autant perdre complètement le joueur.

En effet, si la zone paraît immense au début, les développeurs ont bien pris le soin de positionner quelques goulots d’étranglement scénaristiques vous permettant de passer d’un acte à l’autre en suivant la quête principale du groupe. Entretemps, libre à vous de chevaucher dans les étendues désertiques à dos de chocobos.

On notera ici aussi le soin apporté aux options d’accessibilité : pas besoin par exemple de descendre de son chocobo pour récupérer un objet au sol. Tout est pensé pour que l’immersion reste fluide et totale. Tours à activer, données à récolter, l’exploration devient une aventure en soi, chaque recoin recelant son lot de défis à relever.

Conclusion

En somme, Final Fantasy Rebirth est bien plus qu’un simple jeu : avec son gameplay amélioré, susceptible de mettre le rouge aux joues de l’épisode 16 de cette saga épique, son mini-jeu addictif et son monde ouvert expansif, cet opus a su reprendre le flambeau de son prédécesseur, voire même plus, l’alimenter et le faire grandir, rendant hommage à un épisode légendaire. Préparez-vous à plonger dans une aventure épique et immersive comme vous n’en avez jamais vécu auparavant dans les précédents Final Fantasy.

Promo Final Fantasy VII Rebirth Standard Édition Un monde gigantesque

Un système de combat évolué

Au-delà des murs du destin