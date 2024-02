Qui dit printemps, dit grand ménage ! Fini la saleté, on remonte les manches et on s’active pour redonner de l’éclat à nos sols, nos appareils électriques, nos meubles parés de produits sains de la marque Body Nature, écologiques également mais aussi économiques pour une parfaite combinaison rapport qualité-prix. Non seulement Body Nature vous propose des nettoyants de toute sorte mais également les accessoires d’entretien indispensables à l’utilisation de ces produits comme des flacons rechargeables, des pompes, des microfibres ou des éponges. Nous vous avions présenté cette marque éco-responsable dans cet article, petit tour d’horizon cette fois-ci sur une panoplie de produits d’entretien ménagers que nous avons pu découvrir et tester !

Le Propre – le nettoyant multiusage concentré

C’est LE produit historique de la marque créé en 1972 remplaçant 11 produits : il dégraisse, nettoie, détache et détartre. Selon les dilutions appliquées, le nettoyant à l’huile essentielle de lavandin ou de verveine s’utilise sur différentes surfaces. En effet, avec une dilution légère, vous pourrez l’appliquer sur vos vitres, vos vitrocéramiques, l’inox, la faïence ou même les lunettes ! Pour une dilution dédiée à l’entretien, ce sont vos surfaces de cuisine et de salle de bains que vous pourrez nettoyer. Quant à la dilution pure, elle s’utilise pour votre robinetterie, vos sols, vos appareils ménagers ou vos tâches sur le linge. Existant en format d’un litre ou en bag-in-box de cinq litres, choisissez le conditionnement qui vous correspond le plus et le tour est joué ! Avec 98.7% d’ingrédients d’origine naturelle, ce produit sera un atout sans équivoque de votre quotidien.

L’éponge nettoyante & essuyante pour la cuisine

Réel avantage pour votre cuisine avec ses différentes fonctions car elle nettoie bien sûr mais elle absorbe également très bien tous vos liquides. La prise en main est pratique et son format et sa matière permet un essorage efficace. Lavable et réutilisable, elle s’utilise pour le nettoyage de vos surfaces de cuisine, pour ramasser des miettes ou dégraisser. Dans la même gamme, retrouvez également l’éponge nettoyante & grattante idéale pour retenir la saleté et désincruster les salissures sur les différentes surfaces de la maison ou encore l’éponge super grattante pour les salissures les plus récalcitrantes !

Le désinfectant nettoyant

On nettoie et on désinfecte efficacement grâce à ce produit disponible en format 500ML ou 1L tout en laissant un doux parfum fleuri. Il est prêt à l’emploi et sa formule certifiée nettoie et désinfecte en un seul geste. Vous l’adopterez sans aucun doute dans toute la maison !

Le nettoyant dégraissant pour fours & inserts

Rentrons un peu plus dans les produits dédiés à la cuisine avec par exemple le nettoyant pour fours & inserts qui dissout les graisses, la suie, le goudron ou la fumée sur les vitres d’inserts ou de fours. A l’huile essentielle de citron, redonnez de l’éclat également à vos casseroles et vos grilles de barbecue souvent incrustées de saletés difficiles à enlever.

Le gel WC senteur menthe ou pin

Quant au nettoyage de vos toilettes, découvrez ces deux gels aux senteurs menthe ou pin qui nettoient et détartrent en profondeur. L’adhérence est top, sans coulure et pour plus d’efficacité, laissez agir le produit toute la nuit !

En plus de cette panoplie de produits et d’accessoires dédiés à l’entretien de votre logement, découvrez une multitude d’autres produits Body Nature tout autant indispensables à votre quotidien : le détartrant en gel, le dépoussiérant, le nettoyant sols, toute la gamme dédiée au lave-vaisselle (tablettes, gel et liquide de rinçage), la crème à récurer ou encore le déboucheur pour canalisations!