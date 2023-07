Le phénomène Wattpad enfin sortie en papier: une romance rafraîchissante parfaite pour l’été et les vacances.

Résumé du livre.

Fidji n’en peut plus de vivre avec une mère manipulatrice et déprimée. Alors, quand son père la retrouve après des années de silence et lui propose de le rejoindre chez lui pour les vacances, elle saute sur l’occasion et prend le large. Mais peut-être aurait-elle dû y réfléchir à deux fois… Car la maison qu’elle découvre sous le soleil de Saint-Sébastien est aussi occupée par la famille recomposée de son père. Famille dont fait partie Elio, son nouveau demi-frère champion de surf, un brin provocateur… et très charismatique. Comme Fidji, Elio porte en lui d’anciennes blessures difficiles à oublier. Et, comme elle, cela le rend d’autant plus irritable. Fidji bouillonne. Comment profiter de son été alors qu’Elio met tout en œuvre pour le gâcher ? Et surtout, comment ignorer l’attirance interdite qu’elle ressent pour lui, quand il se balade toujours à moitié nu sous ses yeux ?

Mon avis.

Can I hate you ? n’a malheureusement pas vraiment répondu à mes attentes. En effet, bien que je n’avais déjà pas énormément d’attentes, j’ai quand même était déçue.

On coche vraiment toutes les cases du roman typique de Wattpad, qui ont connu une belle montée en flèche au cours des années 2015 ( je pense notamment à la saga DIMILY ou encore dans le même genre : After ). Ce fut très facile et très rapide à lire, vraiment sans prise de tête. Le plus gros point négatif à mon sens: l’ensemble de la trame est prévisible.

J’ai trouvé cela assez dommage, eu égard de la belle plume de Orlane Peggy. Toutefois, j’espère que cette dernière publiera un prochain roman, je serais ravie de le dévorer afin de me donner un avis plus objectif sur sa plume.