Les illustrations sont à la fois sobres et profondes. Kazumi arrive à nous transmettre l’émotion qui transpire du manga. C’est une véritable expérience. Et en effet, l’épaisseur assez conséquente du manga m’a beaucoup rebutée quand j’ai découvert Land et pourtant… J’ai dévoré ce manga, et pars en quête du second volume afin de combler ma soif de curiosité !

Huit ans plus tard, Ann mène une vie insouciante en compagnie de son père et de sa tante. Mais la jeune fille désire en savoir plus sur « l’Autre Monde », un univers inconnu et inaccessible, situé au-delà des montagnes. Elle est alors prête à tout pour découvrir ce qui se cache au-delà des hauteurs, quitte à braver les interdits…

