Le gaz est l’une des sources d’énergie utilisées par les foyers pour le chauffage, l’eau chaude et la cuisson. La hausse des prix du gaz a ainsi un impact considérable sur vos finances. Il est heureusement possible de changer de fournisseur de gaz à tout moment, ce qui vous laisse le champ libre pour choisir l’offre la plus intéressante pour économiser. Comment alors trouver les meilleurs prix pour le gaz domestique pour réduire vos factures de gaz ?

Comment comparer les prix entre différents fournisseurs de gaz ?

La base pour économiser sur le prix du gaz, c’est de comparer les différentes offres des différents fournisseurs. Différents éléments doivent être considérés pour bénéficier d’une offre réellement avantageuse. Si vous voulez changer de fournisseur, il est conseillé de comparer les offres de gaz à travers un outil dédié en ligne.

Vous pouvez utiliser un comparateur de gaz pour connaître les offres disponibles dans votre ville, et surtout trouver celles qui sont les plus avantageuses. Cet outil compare des tarifs du gaz à jour et tient compte de plusieurs critères. Une fois la meilleure offre trouvée, vous pouvez normalement changer de fournisseur à travers le site. Vous pouvez même chercher des offres promotionnelles pour économiser encore plus. Pour rester compétitifs, les fournisseurs n’hésitent pas à proposer des remises sur plusieurs mois ou une offre de bienvenue.

Souhaitez-vous un taux fixe ou variable ?

Quand vous cherchez un nouveau fournisseur de gaz, vous devez tenir compte du prix de l’abonnement. En effet, vous avez le choix entre un taux fixe ou variable. Le contrat de gaz à taux fixe implique que le tarif au kWh restera le même aussi longtemps que vous poursuivrez votre contrat avec le fournisseur. Vous allez ainsi vous assurer que le prix reste stable malgré les évènements qui peuvent avoir un effet sur le prix du gaz. C’est ainsi une option qui convient aux foyers qui cherchent de la stabilité. Son principal inconvénient, c’est que vous n’allez pas non plus bénéficier d’une révision si le prix du gaz est en baisse.

Au contraire, le taux variable signifie que le prix du gaz est indexé sur une valeur de référence. Il va évoluer, à la hausse ou à la baisse, suivant l’évolution du cours du gaz. Pour économiser sur le prix du gaz, il est conseillé de souscrire une offre indexée ou à taux variable. En effet, les tarifs sont les plus bas pour ces contrats.

Assurez-vous que vous bénéficiez du meilleur tarif pour vos besoins en gaz

Les grilles tarifaires des fournisseurs sont définies selon votre consommation. Le prix du kWh et l’abonnement indiqués par chaque fournisseur varient selon les classes de consommation. Vous devez ainsi vous assurer d’avoir un devis qui correspond à vos besoins pour éviter les mauvaises surprises.

L’utilisation d’un comparateur permet d’éviter ce genre de problème. En général, plus votre consommation est importante, plus l’abonnement sera cher. Le prix du kWh sera toutefois moins onéreux, et inversement.