Grand fan de Marvel et plus particulièrement des X-Men, je n’ai pourtant pas encore pris le temps de découvrir X-Men ’97. La série d’animation, disponible sur Disney+ depuis mars 2024, reprend l’histoire peu après la disparition du professeur Xavier et remet les mutants face à ce qu’ils connaissent le mieux : un monde qui ne sait toujours pas vraiment quoi faire d’eux.

Ses dix épisodes semblent avoir convaincu aussi bien les nostalgiques de la série des années 1990 que les nouveaux venus. Mais si je vous en parle aujourd’hui, ce n’est pas pour improviser une critique après avoir regardé trois extraits sur YouTube. C’est parce que Funko lui consacre une collection d’une dizaine de figurines, parmi lesquelles Wolverine, Tornade et le professeur Xavier ont rejoint mes étagères.

Des X-Men que l’on reconnaît… mais pas tout à fait

Cette sélection ne repose pas uniquement sur les apparences les plus classiques des personnages. Wolverine et Tornade sont ici représentés dans leur version Wasteland, tandis que Charles Xavier arbore sa tenue X-Corp. Il faut donc parfois regarder la boîte pour identifier immédiatement la scène ou l’incarnation choisie, mais c’est aussi ce qui rend le trio plus intéressant qu’une nouvelle déclinaison des costumes historiques.

Wolverine attire naturellement le regard. Avec sa tenue marquée par les combats, ses bras découverts et ses griffes sorties, Logan dégage quelque chose de beaucoup plus sauvage que la plupart de ses versions Funko. Tornade joue également la carte du mouvement, portée par un socle translucide qui donne l’impression qu’elle s’élève dans les airs. À côté, Xavier paraît presque trop calme, solidement installé dans son imposant fauteuil jaune. Ensemble, les trois figurines racontent déjà une petite scène plutôt que de simplement s’aligner sur une étagère.

Le plaisir de les exposer avant tout

C’est là que ces Funko fonctionnent le mieux. Il serait possible de passer dix minutes à commenter chaque pli de vêtement ou chaque nuance de couleur, mais ce n’est pas réellement ce que j’attends de figurines de ce type. L’essentiel est ailleurs : les personnages sont immédiatement identifiables, leurs silhouettes sont suffisamment différentes et leurs poses donnent du relief à l’ensemble.

Pour 16 euros par figurine, le rendu est particulièrement convaincant. Les costumes sont soignés, les couleurs ressortent bien et chaque personnage possède une silhouette immédiatement reconnaissable. Surtout, Funko ne s’est pas contenté d’appliquer trois visages différents sur une même posture : Wolverine, Tornade et le professeur Xavier dégagent chacun une vraie personnalité. Une fois réunis sur une étagère, ils forment un trio cohérent et suffisamment vivant pour attirer naturellement le regard.

Ce premier trio ne remplacera probablement pas le visionnage de X-Men ’97, mais il m’aura au moins donné une raison supplémentaire de m’y mettre. Et puisque c’est Wolverine qui semble déjà vouloir me rappeler à l’ordre avec ses griffes sorties, je vais éviter de trop repousser l’échéance.

La collection Funko Pop! X-Men ’97