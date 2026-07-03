Il y a des jeux qui vous prennent par la main.

Et puis il y a Dustwind: Resistance, qui vous la mord, vous traîne dans la poussière radioactive et vous demande si vous savez encore viser avec autre chose que votre ego.

Bienvenue dans un monde post-apo où les balles sont rares, les ennemis te détestent personnellement, et ton chien est probablement plus utile que toi.

Avec Dustwind: Resistance, Z-Software ne fait pas une révolution. On est plutôt sur une mutation, façon cafard post-nucléaire : ça survit, ça s’adapte… et ça devient plus coriace.

Dustwind: Resistance : recentrage et efficacité

La suite (ou plutôt spin-off musclé) prend une direction plus claire :

Moins de dispersion

Plus de focus sur une campagne solide et maîtrisée

Gameplay affiné, plus lisible

Progression mieux rythmée

On perd un peu du côté “boîte à outils” du premier… mais on gagne un vrai jeu cohérent, pensé pour être joué et terminé sans devoir bidouiller.

C’est un peu comme passer d’un PC monté maison avec des câbles qui dépassent à une machine optimisée qui fait exactement ce qu’on lui demande.

Le vrai héros, c’est le chien

Oui, parlons-en.

Votre compagnon canin n’est pas juste là pour faire joli ou mourir tragiquement (quoique…). Il est un élément central du gameplay.

Distraction, attaque furtive, récupération d’objets… le chien est souvent la clé d’une situation bien gérée. Et honnêtement, quand vous commencez à préférer envoyer votre chien au front plutôt que vos coéquipiers, vous savez que le jeu a réussi quelque chose.

Une violence sèche, sans fioritures

Pas de cinématiques interminables ou de dialogues à rallonge ici. Dustwind: Resistance va droit au but : survivre.

Les affrontements sont :

rapides

létaux

souvent imprévisibles

Une erreur, et c’est le game over. Deux erreurs, et vous rechargez une sauvegarde en murmurant “ok cette fois, je réfléchis”.

L’ambiance sonore et visuelle fait le job sans en faire trop : c’est sale, c’est sec, c’est cohérent.

Ce qui distingue Dustwind Resistance c’est :

une approche temps réel avec pause

un focus sur l’instant présent

une tension constante

Pas de karma.

Pas de longues quêtes philosophiques.

Juste des décisions rapides, généralement mauvaises, toujours définitives.

En effet, le jeu ne prend pas le joueur par la main, et c’est tant mieux… sauf si vous détestez réfléchir.

On est clairement un titre qui plaira aux fans de Desperados ou Shadow Tactics mais en plus post-apo brutale et un petit coté « démerde-toi avec ce que t’as … »

Dustwind vs Fallout vs Wasteland : cousins irradiés, mais pas jumeaux

Alors oui, visuellement et/ou thématiquement, difficile de ne pas penser à des licences phare comme Fallout ou à celle moins connue (et a tort !!) Wasteland.

Post-apo et désert, pillards et survie, technologie déglinguée… on est en terrain connu.

Mais attention, on ne joue pas du tout au même jeu !

Quand Fallout fait la part belle à du RPG pur et dur, des choix moraux et une satyre rétrofuturiste bien connue et que Wasteland nous assure le côté combat tactique et une gestion d’escouade façon RPG DustWind quant à lui va directement à l’essentiel…

Dans Dustwind, personne ne vous demandera votre avis sur la politique ou la démocratie ou vous demandera à la rigueur comment vous souhaitez mourir… et beaucoup plus de » oh m**rde, ils sont 12 … » !

Les petits cailloux (radioactifs) dans la paire de rangers…

Bon, tout n’est pas parfait dans ce désert :

L’IA peut parfois avoir des réactions… discutables

Quelques rigidités dans les contrôles

Une courbe de difficulté qui peut piquer TRÈS fort au début

J’ai rencontré quelques bugs de collisions par-ci par la (surtout au volant de véhicules) et les lignes de vue des tirs peuvent être certaine fois disons, aléatoires…

Mais soyons honnêtes : ces frustrations sont aussi ce qui fait le charme du jeu. Oui, j’ai osé dire “charme” et “frustration” dans la même phrase.

Verdict

Dustwind: Resistance est un jeu exigeant, parfois cruel, mais profondément satisfaisant pour ceux qui aiment penser avant d’agir… puis regretter quand même.

Un titre qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui récompensera les joueurs patients, méthodiques et un peu maso sur les bords.(surtout maso…)

Les 5 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas jouer à Dustwind: Resistance