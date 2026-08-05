C’est amusant de voir comment certains personnages initialement secondaires peuvent finir par prendre une place énorme dans la pop culture. Apparus dans Moi, moche et méchant, les Minions sont progressivement devenus les véritables mascottes d’Illumination, au point de voler régulièrement la vedette à Gru et d’obtenir leurs propres films.

Le dernier en date, Des Minions et des Monstres, est sorti cet été dans les salles obscures. Cette nouvelle aventure nous transporte dans le Hollywood des années 1920, où les petites créatures jaunes tentent de se faire une place dans l’industrie du cinéma. De notre côté, nous n’avons pas encore eu l’occasion de découvrir le film, mais deux de ses personnages ont déjà rejoint la maison sous la forme de figurines Funko Pop! : James et Goomi.

Une patate jaune et un Cthulhu de bac à sable

James fait partie des Minions placés au centre de cette nouvelle histoire. Avec son compère Henry, il rêve de devenir cinéaste et de réaliser son propre film de monstres. Une ambition qui les pousse à utiliser le livre d’un sorcier pour invoquer une créature supposément immense et terrifiante. À la place, ils voient apparaître Goomi, un petit monstre vert nettement plus mignon que prévu.

Avec sa tête verte, ses immenses yeux noirs et les tentacules qui lui servent de bouche, Goomi ressemble à une sorte de Cthulhu de bac à sable. Sa longue tenue blanche et son petit signe de la main renforcent encore le contraste entre son apparence de créature mystérieuse et son allure franchement adorable. Difficile d’imaginer James et Henry semer la panique avec un monstre pareil, mais la figurine possède justement assez de personnalité pour attirer immédiatement le regard.

Deux figurines qui ont trouvé leur public

Les deux figurines reprennent le style immédiatement reconnaissable des Funko Pop!, avec leurs têtes disproportionnées et leurs grands yeux noirs. James conserve évidemment sa silhouette de Minion, mais ses cheveux en boucle, son œil à moitié fermé et les traces de peinture sur ses gants et sa salopette lui donnent une vraie personnalité. Goomi joue sur un registre totalement différent : beaucoup plus épuré dans sa longue tenue blanche, il attire immédiatement le regard avec son immense tête verte et son visage de Cthulhu miniature.

La finition est très convaincante pour des figurines proposées à une quinzaine d’euros. Les couleurs sont propres, les différents éléments ressortent bien et les deux personnages possèdent des silhouettes suffisamment distinctes pour fonctionner aussi bien séparément qu’en duo. James joue sur une multitude de petits détails, tandis que Goomi séduit surtout par la simplicité de son design et le contraste entre son visage légèrement inquiétant et son attitude presque accueillante.

À la maison, le verdict est d’ailleurs tombé rapidement. Noah adore les Minions, qu’il appelait affectueusement « les patates » lorsqu’il était tout petit, tandis qu’Ellie a immédiatement été captivée par le petit monstre vert. James et Goomi ne racontent donc pas tout à fait la même histoire et ne séduisent visiblement pas le même public, mais ils forment ensemble un duo particulièrement réussi. Même sans avoir encore vu le film, ces deux petites créatures ont déjà trouvé leur place sur nos étagères.