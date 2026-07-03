Des dinosaures, des volcans et de l’aventure : c’est tout le programme de La Vallée des Dinosaures. Qu’est-ce que vous voulez de mieux pour un enfant ?

Lors de notre dernière petite balade familiale ce week-end, on a eu la chance de tomber sur une belle petite promo sur un jeu de société qu’on ne connaissait pas du tout : La Vallée des Dinosaures, qu’on a pu acheter à 10€ seulement au lieu des 30€ habituellement demandés. Quand on connait l’amour de Noah pour les dinos, on n’a pas trop hésité et on s’est laissé prendre au jeu.

Le jeu nous place aux commandes d’explorateurs qui vont tenter de parcourir la vallée des dinosaures pour tenter d’y découvrir un fabuleux trésor tapis au milieu de la jungle. Chaque joueur va donc devoir tenter d’entrer dans un temple contant de précieux rubis, avant de s’exfiltrer de la vallée. Mais attention, ça ne va pas être si facile : comme son nom l’indique, la vallée est le territoire de féroces dinosaures qui n’ont pas l’intention de vous laisser vous balader chez eux tranquillement. Et, cerise sur le gâteau, un volcan peut entrer en éruption à tout moment ! Ca va chauffer !

Si le jeu est mentionnée pour être adapté aux enfants de plus de 7 ans, on a sans trop de mal pu s’y plonger avec Noah sans véritable difficulté. On se prend rapidement au jeu, on avance nos explorateurs sur les différentes cases d’un plateau cartonné assez bien fichu, et on déplace les 4 petites figurines de dinosaures avec plaisir. On regrette un tout petit peu que celles-ci ne soient pas de meilleure qualité, et on a vraiment l’impression d’avoir le plus basique des dinos tout droit issu d’un énorme colis Temu. C’est dommage, il y aurait eu matière à faire quelque chose de beaucoup plus quali à ce niveau. D’autant plus que le volcan, lui, est plutôt cool. En effet, on retrouve un petit volcan en plastique que l’on peut utiliser pour catapulter des boules de feu sur le plateau, à même d’éliminer directement un explorateur (ou un dino qui nous bloquerait le chemin) ou de rendre inaccessible une partie de la carte. Ca a bien marché, et Noah s’amuse même avec le volcan entre deux parties, juste pour s’entraîner !

Concrètement, le jeu est plutôt chouette : savant mélange de stratégie offensive et défensive (par où passer, vers où envoyer les dinosaures pour qu’ils ne nous dérangent pas mais bloquent les adversaires, quels passages bloquer), le jeu est vraiment plaisant. Il lui manque toutefois ce supplément d’âme, que ce soit en termes de mécaniques ou de visuels, pour qu’on prenne vraiment son pied et s’y accroche pleinement.

On s’amuse bien avec la Vallée des Dinosaures, mais il manque ce petit supplément d’âme, aussi bien en termes de jeu que de visuel, qui le rendrait encore meilleur.