Vous le savez si vous me suivez : je suis un grand, grand, grand amateur de foot, et j’ai toujours eu un amour particulier pour la série Football Manager – comme vous avez pu le voir avec les tests d’innombrables épisodes parus sur Conso-Mag. Pour continuer dans ma lancée des tests de jeux désormais disponibles sur Netflix (après Into the Breach et Laya’s Horizon pour les plus récents), j’ai donc décidé de me lancer dans Football Manager 24 Mobile. Alors, c’est parti pour se lancer dans l’aventure.

C’est bon, j’ai récupéré mon costard au pressing et j’ai acheté un lot de touillettes. Me voici prêt à devenir l’équivalent vidéoludique de Laurent Blanc avec, je l’espère, un chouilla plus de réussite que lors de son passage à Lyon. Je me lance donc dans une carrière, et c’est du côté d’Aston Villa que je pose mes valises, bien décidés à continuer à faire revenir ce club sur le devant de la scène. De belles promesses par le passé, un bel effectif bien qu’un brin vieillissant, un budget raisonnable pour agir sur le marché des transferts, et des dirigeants qui ont des ambitions mesurées avec un milieu de tableau et un beau parcours en coupe à viser. De quoi se mettre bien. Je vous gratifie donc de ma plus belle photo de conférence de presse de bienvenue (oui, elle est magnifique, je sais).

Une fois lancé, on se retrouve dans des menus bien connus de tous les amateurs de la série. Sauf que, bordel, c’est juste IM-PO-SSI-BLE de jouer à ce jeu sur mobile dans de bonnes conditions. FM est un jeu qui demande, pour être apprécié comme il se doit, de naviguer dans de nombreux menus, de consulter un nombre d’infos important, de faire des allers-retours entre différents tableaux pour comparer, analyser. Dans cette version mobile, j’ai été extrêmement surpris de voir que toutes les informations de la version PC étaient présentes, ou presque, mais que c’était simplement l’interface qui n’était pas gérable.

J’ai pu tester le jeu sur un Samsung Galaxy ZFlip 4 qui, une fois déplié, possède un assez bel écran de 6,7 pouces, ce qui est largement dans la norme des mobiles actuels. Mon expérience a donc été au moins aussi bien que celle de la majorité des joueurs et, malgré tous mes efforts pour me plonger là-dedans, les difficultés de navigation ou la petitesse des infos à l’écran ont eu raison de moi bien assez tôt.

C’est dommage car, une fois encore, tout semble être là pour nous faire passer un bon moment en termes de contenu. Le titre est riche, dense en contenu, propose de voir les matchs en vue de dessus (comme le fait le jeu PC si vous n’affichez pas les matchs 3D) et est à jour de l’intégralité des transferts récents. Seul le support, au final, n’est pas adapté.

Que l’on aime le foot ou la licence Football Manager, rien ne devrait vous faire passer un temps prolongé sur ce FM24 Mobile. S’il y a réellement tout ce qu’il faut dans le titre en termes de contenu, il s’avère simplement que le support mobile n’est absolument pas adapté à cette licence. Le plaisir de voir son équipe grandir, remporter des matchs (voire des titres) n’est, à mon sens, pas assez grand pour s’infliger la douleur d’une interface trop peu pratique. A éviter.