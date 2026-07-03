Du 8 au 19 juillet 2026, Parthenay va une nouvelle fois troquer son calme de ville médiévale contre une ambiance beaucoup plus remuante : celle d’un immense plateau de jeu à ciel ouvert. Le Festival Ludique International de Parthenay, plus connu sous le doux nom de FLIP, fêtera cette année sa 40e édition. Et pour l’occasion, l’événement voit les choses en grand, avec douze jours d’animations gratuites, de découvertes, de rencontres et de parties improvisées un peu partout dans la ville.

Depuis 1986, le FLIP s’est imposé comme l’un des grands rendez-vous français du jeu, avec une particularité qui fait clairement son charme : ici, le festival ne se contente pas d’occuper un hall d’exposition. Il déborde dans les rues, les places, les boutiques, les espaces culturels et les monuments. Le centre-ville de Parthenay devient littéralement un terrain de jeu géant, où l’on peut passer d’un jeu de société à un défi grandeur nature, d’un prototype à une animation familiale, sans forcément voir le temps filer. Attention, effet “allez, encore une petite partie” hautement probable.

Une édition anniversaire très joueuse

Pour ses 40 ans, le FLIP prépare une programmation spéciale pensée comme un grand clin d’œil à son histoire. Parmi les temps forts annoncés, on retrouvera notamment Wooplady Wooplada, un jeu officiel créé spécialement pour cette édition anniversaire, inspiré de l’univers de Woopy, la mascotte emblématique du festival. La place du Château accueillera aussi les Duels du Château, avec des animations quotidiennes autour de jeux cultes ou marquants comme Abalone, King of Tokyo en version XXL, Dobble, Timeline, TTMC ou encore Labyrinthe.

Le festival proposera également une exposition rétrospective intitulée “40 ans du FLIP, la partie continue !”, composée de quarante panneaux retraçant l’histoire de l’événement. Une grande soirée anniversaire est aussi prévue le dimanche 12 juillet, avec ambiance guinguette, défis, blind test et surprises. Bref, de quoi célébrer l’âge respectable du festival sans jamais basculer dans la réunion d’anciens combattants du meeple.

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Des nouveautés, des prototypes et une ville entière à explorer

Comme chaque année, le FLIP sera aussi une belle vitrine pour découvrir les jeux de demain. Les visiteurs pourront tester des nouveautés, approcher des prototypes, rencontrer des auteurs et éditeurs, ou encore voter pour les Trophées FLIP Créateurs. Parmi les annonces attendues, le festival mettra notamment en avant De Facto, premier jeu de Benjamin Brillaud, créateur de la chaîne Nota Bene, ainsi que Riftbound League of Legends TCG, nouveau jeu de cartes à collectionner inspiré de l’univers de League of Legends.

Les familles ne seront évidemment pas oubliées, avec des milliers de jeux accessibles gratuitement, des villages thématiques, des animations pour enfants, des quêtes dans la ville, un Pac-Man urbain, des ventes aux enchères quotidiennes, des nocturnes et de nombreuses activités patrimoniales et culturelles autour de Parthenay-Gâtine.

Avec environ 200 000 visiteurs attendus, le FLIP 2026 s’annonce donc comme une édition particulièrement généreuse, festive et accessible. Que vous soyez joueur passionné, famille en quête d’une sortie originale ou simple curieux attiré par l’idée de voir une ville entière transformée en terrain de jeu, Parthenay risque bien de devenir l’une des destinations les plus ludiques de l’été.