Avec sa Metamorphic Art Collection – Le Monde à l’envers, Clementoni ne propose pas simplement un puzzle Stranger Things. L’idée est plus amusante que ça : construire une image, l’intégrer dans un cadre, ajouter un système de LED, puis transformer le tout en objet de décoration capable de changer d’ambiance selon la lumière choisie. Un vrai petit deux-en-un, entre puzzle adulte, tableau geek et lampe d’ambiance pour fan qui assume totalement d’avoir un bout d’Hawkins au mur.

Le produit vise clairement un public kidult, et quelque part, difficile de trouver licence plus adaptée que Stranger Things. Après tout, on parle d’une série où des ados affrontent des monstres interdimensionnels depuis des années, pendant que les acteurs, eux, semblent désormais plus proches de signer un prêt immobilier que de passer en sixième. Mais c’est aussi ce qui fait le charme de la saga : elle parle autant aux nostalgiques des années 80 qu’aux amateurs de pop culture moderne, avec son mélange de BMX, de monstres visqueux, de néons rouges et de synthé dramatique prêt à surgir à la moindre ampoule qui clignote.

Un puzzle pensé pour finir accroché

Le coffret est plutôt complet. On y trouve un puzzle de 520 pièces au format 49 x 36 cm, un carton rigide, un sachet de colle, un cadre à assembler, un module électronique, une bande LED RGB, un poster de référence et un mode d’emploi. Il faudra simplement penser à prévoir quatre piles AA/LR06, qui ne sont pas incluses. Une fois assemblé, le puzzle n’a clairement pas vocation à retourner dans sa boîte. Le but est de le fixer, de l’éclairer et de l’exposer comme un véritable élément de déco.

Le montage se fait sans mauvaise surprise, avec cette petite satisfaction propre aux puzzles : voir l’image prendre forme pièce après pièce, puis passer à l’étape supérieure avec l’encollage, le cadre et la partie lumineuse. Ce n’est pas seulement un moment de construction, c’est presque une mini-installation décorative. On assemble d’abord Hawkins, puis on invite tranquillement le Monde à l’envers dans le salon. Ce qui, en temps normal, serait une très mauvaise idée. Ici, bizarrement, ça passe.

Quand les LED réveillent le Monde à l’envers

La vraie particularité du produit repose sur son effet métamorphique. L’image est composée de trois niveaux de couleur, et le rendu change lorsque l’on éteint la lumière ambiante pour activer les LED. Selon la couleur choisie, certains éléments ressortent différemment et donnent cette impression de bascule vers une autre dimension. Le concept colle parfaitement à Stranger Things, puisqu’il reprend visuellement l’idée du passage entre notre monde et le Monde à l’envers.

C’est là que le puzzle devient plus intéressant qu’un simple produit dérivé. Clementoni aurait pu se contenter d’un visuel Netflix efficace, avec Onze au centre, quelques silhouettes iconiques et un Demogorgon pour faire joli. Mais le système lumineux donne une vraie raison d’être au produit. Il y a un petit effet “lampe qui clignote chez Joyce Byers” assez savoureux, sauf qu’ici personne n’a besoin d’écrire l’alphabet sur un mur pour comprendre que l’ambiance fonctionne.

Le rendu final est très réussi, surtout dans une pièce un peu sombre. En journée, on profite d’un tableau Stranger Things assez classique dans sa composition, mais déjà agréable à regarder. Une fois les LED allumées, l’objet prend davantage de personnalité. Il devient plus théâtral, plus geek, plus assumé. C’est exactement le genre de produit que l’on imagine dans un bureau, une chambre d’ado, un coin gaming ou même un salon un peu pop culture, à condition d’assumer l’idée qu’un monstre tentaculaire puisse veiller sur vos soirées Netflix.

À 39,90 €, cette Metamorphic Art Collection – Le Monde à l’envers réussit donc plutôt bien son pari. Ce n’est pas seulement un puzzle Stranger Things, ni simplement une décoration lumineuse. C’est un objet hybride, fun et bien pensé, qui prolonge l’expérience au-delà de l’assemblage. Les fans de la série y trouveront un produit original, les amateurs de puzzles un projet plus valorisant qu’un modèle classique, et les kidults une excellente excuse pour expliquer que non, ce n’est pas “encore un truc geek”, mais une œuvre lumineuse inspirée d’un univers culte. Bon, une œuvre avec des LED et un monstre venu d’une dimension parallèle, certes. Mais une œuvre quand même.

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