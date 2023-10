Disponible chez Third Editions en version classique à 29,99€ (et expiré en version first print)

Second livre de Benoit «ExServ» Rénier publié chez Third Editions dans la collection Saga, que j’ai le plaisir de parcourir, dans un format plus classique que le précédent.

Entièrement dédié à la “trilogie” Diablo, Diablo IV et Immortal n’étant pas sorti à l’époque du dépôt légal, l’auteur nous invite à parcourir le parcours compliqué de la licence, qui malgré son succès monstre, est passé par de nombreuses étapes pour aboutir à ses monuments du jeu vidéo que sont les jeux de la série. Encore aujourd’hui, on se rend compte que la vie n’est qu’un éternel recommencement aussi dans les jeux vidéo, et la sortie de Diablo IV ne fait que confirmer l’exercice complexe des développeurs de sortir un nouveau titre, tout en restant dans la veine des précédents, mais en proposant de nouvelles idées et contenus. On a parfois oublié que Diablo 2 ne serait pas le jeu que l’on aime tant sans son extension, et de la même manière pour Diablo 3 et Reapers of souls.

Au travers de ses 5 chapitres, Benoit Rénier nous décortique les origines de la saga de sa création jusqu’a Diablo III, du développement et de son lore, pour continuer sur la partie esthétique sonore et visuelle, son gameplay et enfin terminer sur l’héritage de la série et des nombreux titres influencés par Diablo, parfois dans des genres pourtant complètement différents.

On apprend par exemple que Diablo était à l’origine un titre bien différent, très inspiré par le jeu Rogue, lui même inspirant aujourd’hui de nombreux titres catégorisés en tant que Rogue-like, ou Rogue-lite. On y découvre ou redécouvre les premiers balbutiements du jeu en ligne par le biais d’une interface commune, le fameux Battle.net totalement indispensable aujourd’hui pour jouer aux titres de chez Blizzard et qui était une révolution à l’époque ou les premières connexions haut débit faisaient leurs apparitions dans les foyers.

On fait un point complet sur l’histoire autour du jeu, nourrie autant par les jeux eux-mêmes que les ouvrages officiels complétant les points obscurs, comme par exemple Le livre de Cain publié en 2012. On y retrouve les liens complets et précis entre les personnages rencontrés et incarnés au fil des titres, on y découvre d’ailleurs des liens que tout le monde n’aura pas remarqués en jouant simplement aux titres de la série, ce qui rend l’ouvrage d’autant plus intéressant si l’on souhaite aller plus loin dans nos connaissances du lore.

Comme à son habitude, l’auteur à fait des recherches précises et documentées, que l’on peut constater au vue des nombreuses notes de bas de pages, citant ses sources et références, rendant cependant la lecture parfois un peu moins fluide si l’on souhaite s’y arrêter. On remarquera également certaines répétitions nécessaires à travers les chapitres, mais qui peuvent parfois dénoter une certaine redondance dans les propos, même si c’est totalement justifié.

La saga est également parcourue sur son esthétisme et la précision des détails que les développeurs ont insufflés à chacun des titres, ponctuant parfaitement chaque élément du gameplay, comme l’adaptation aux différents supports, qui rend la saga encore plus incontournable car disponible sur tellement de plateformes différentes aujourd’hui.

L’ouvrage conclut par quelques lignes de l’auteur, et par une postface du non moins fameux Julien «JudgeHype» Petroons, fondateur de l’incontournable site JudgeHype.com crée à l’origine pour Diablo, mais aujourd’hui faisant le tour du catalogue de Blizzard.

Il est assez intéressant de voir d’ailleurs le parallèle avec cette saga, et une autre grande saga du jeu vidéo, Street Fighter, que j’ai pu vous présenter dans un ouvrage dédié à la série pour se rendre compte que Blizzard et Capcom sont deux grands studios de jeux vidéos avec une optique similaire, dans la production de titres qui sont en constante évolution suite aux retours des joueurs. C’est peut être le secret de la longévité dans le jeu vidéo ?

300 pages parlant d’une des plus grandes sagas du jeu vidéo, créateur du genre Hack’n’Slash, «Diablo Genèse et rédemption d’un titan» est une œuvre que je pourrais qualifier de titanesque justement, traitant de plus de 20 ans d’histoire du jeu vidéo dans une période où chaque studio marchait dans le flou en sortant un nouveau titre. Son contenu solide, réservé cependant aux lecteurs fans et aguerris de par son flot d’informations fourni, et de la précision dans les détails. Benoît Rénier ne déçoit pas, et permet une fois encore de découvrir l’envers du décor, sans rester simplement spectateur et consommateur de produits culturels, et cette saga est tellement riche qu’il était clairement nécessaire de lui offrir un ouvrage digne de ce nom.

– Tout est Diablo – tellement vrai encore de nos jours.

