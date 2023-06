Disponible chez Third Editions en version classique à 34,99 € et en version first print à 39.99€

Paru à l’origine sous formes d’articles sur le site internet de Polygon, l’auteur Matt Leone a condensé donc l’ensemble du contenu dans ce livre, englobant une bonne partie des informations concernant les Street Fighter du premier au III mais aussi quelques chapitres sur les autres fighting game de Capcom, Darkstalkers, X-Men Children of the Atom, Fatal fury, et Capcom vs SNK, des bornes d’arcades jusqu’aux consoles de salon.

Raconté comme un genre de tribunal populaire où l’on retrouve dans chaque chapitre les échanges et interviews des intervenants sur les titres qu’ils soient directeurs, producteurs, graphistes, compositeurs, programmeurs mais aussi avocats, commerciaux, voire journalistes ou vidéastes. Les échanges sont savoureux, parfois même contradictoires entre les intervenants, et on y apprend pas mal de petits détails, que cela soit par exemple du nombres de bornes vendues, des rivalités entre les concurrents, mais aussi des différences culturelles de point de vue et de fonctionnement entre Capcom Usa et Capcom Japan.

On se rend compte au fil des pages, que la route n’était pas si simple pour en arriver à autant de succès jusqu’à nos jours où vient à peine de sortir Street Fighter VI, et que Capcom n’a pas connu que des succès ayant parfois à gérer également la sortie de certains titres arcades par rapport aux cartes électroniques qu’ils avaient déja en stock au détriment de la qualité de leurs jeux.

On y découvre ou redécouvre le phénomène Street fighter II, énorme succès en arcade et ses nombreuses versions due autant aux retours des joueurs qu’aux versions pirates modifiées sorties en même temps. On comprend finalement un peu plus les x versions de chaque titre, avec bien sûr l’intérêt commercial pour Capcom, mais toujours avec cette volonté de répondre aux demandes des joueurs et de chercher à rendre les meilleurs versions possibles des jeux en changeant même la vitesse du jeu, et l’introduction de nouveaux persos venant perturber l’équilibre générale. On s’aperçoit également que les tournois de jeux vidéo de type VS Fighting doivent beaucoup à l’origine à la série Street Fighter.

Comment parler de Capcom sans mentionner aussi quelques concurrents, et c’est avec une certaine surprise qu’on se rend compte de la rivalité amicale que la société à pu avoir avec SNK, créateur de la série King of Fighter, et concurrent important en arcade, allant jusqu’à “voler” certains talents de Capcom dans leur équipe. Midway et sa célèbre série sanglante Mortal Kombat est également mentionnée, pour l’importance de sa présence sur le marché des jeux de VS Fighting auquel Street Fighter the Movie voulait voler une partie de son succès, en vain.

Comme à mon habitude, je recommanderais ce livre de 255 pages pour tous les fans de Capcom et de VS Fighting, le livre se lit de manière plutôt fluide, le chapitrage pour quasiment chaque jeu permet en effet d’éventuellement en lire un par soir, sans perdre le fil. A noter une petite couverture avec les fameux coups spéciaux incrustés en volume, avec un effet de toute beauté.

Merci à Third Editions de nous avoir fourni cette ouvrage pour notre article.