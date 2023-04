Donjons & Dragons : L’Honneur des voleurs est sorti hier en salles obscures, alors bonne ou mauvaise surprise ?

Une épopée d’humour et d’aventure

Edgin, un ancien Menestrel devenu voleur décide de former une équipe de brigands pour partir à la recherche d’une ancienne relique et récupérer ce qu’il a de plus cher.

Mais l’enjeu de cette quête va se révéler bien plus grand encore, tout comme le danger …

Au programme ; des monstres, de la bagarre et des blagues.

Au sein de cette fine équipe, chacun à un rôle et des motivations bien définis, nous offrant le tableau assez classique du film fantastique.

Mais les notes d’humour qui ponctuent et font office de fil conducteur sont bien intégrées, parfois même surprenantes (dans le bon sens du terme) !

Certaines des mécaniques misent en place par les héros pour se tirer d’affaires se révèlent intéressantes et ingénieuses, de quoi garder pleinement notre attention.

Malgré quelques bémols

Aussi sympathique que soit ce film, on remarque quand même quelques points noirs.

À commencer par les effets spéciaux : on déplore des images de synthèse un peu désuètes que l’on ne peut s’empêcher de remarquer, notamment en ce qui concerne les paysages et certaines créatures, ce qui a tendance à couper l’expérience offerte par le film

Quant à l’intrigue, on regrette parfois les aspects un peu trop prévisibles et clichés qui suivent de près les conventions du genre.

Les différentes mésaventures sont souvent survolées un peu rapidement tandis que les combats demeurent eux aussi assez courts et timides.



De quoi enchanter toute la famille

Dans l’ensemble, Donjons & Dragons: L’Honneur des voleurs est un film divertissant qui parvient à nous faire voyager dans son monde.

Bien qu’il ne soit pas parfait, il offre un univers intéressant et des personnages attachants. Les fans du genre apprécieront sûrement cette adaptation cinématographique de leur jeu de rôle préféré.

On ajoute une mention spéciale pour le générique de fin, chanté par Mylène Farmer !

Et pour ceux qui auraient encore soif d’aventure, découvrez les autres sorties cinéma du mois d’avril !