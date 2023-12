Connaissez-vous Dujardin ? C’est un éditeur de jeux de société français qui créé ses propres jeux depuis plus de 70 ans et les distribuent sur le plan national mais également international. Si cette entreprise ne vous dit peut-être rien au premier abord, si je vous dis le Mille Bornes ou le Cochon qui Rit cela vous dit peut-être quelque chose… Ce sont bien des marques de jeux Dujardin que l’on connait très bien dans le paysage français avec un réel succès : rien que 300 000 jeux Mille Bornes ont été revendus rien que sur l’année 2022 ! Aujourd’hui, on vous en dit un peu plus sur un des nouveaux jeux de cette année 2023 qui deviendra très probablement un incontournable : Party & Co Disney à découvrir en famille ou entre amis dès l’âge de 4 ans.

Party & Co Disney : un jeu de défis autour de vos héros Disney favoris !

Après des jeux Party & Co Family ou Original, cette fois-ci c’est la magie Disney qui s’invite dans ce jeu de défis familial à jouer dès l’âge de 4 ans. A travers des mimes, des dessins, des jeux de questions-réponses, relevez ces défis avec brio afin de récupérer en équipe le plus rapidement possible les 4 personnages de son film préféré. Pas besoin de savoir lire pour y arriver ! Doté d’une multitude d’accessoires pour vos défis à relever (un marqueur, un totem, une ardoise, une paire de lunettes 3D, un sablier et j’en passe!), évoluez autour d’un plateau de jeu à l’effigie des héros et héroïnes connus des plus petits comme des plus grands ! Vous pourrez jouer jusqu’à 4 joueurs et ainsi passer de bons moments familiaux les parties durant entre 15 et 30 minutes en moyenne.

Je dirais que ce produit est une valeur sûre car c’est un jeu de société parlant à un grand panel d’enfants se jouant dès le plus jeune âge. C’est une thématique connue de tous, transgénérationnelle qui rassemble et incite au partage. Même les parents et les grands-parents s’y retrouvent donc ayant connu ces personnages emblématiques.

Dujardin c’est aussi un tas d’autres nouveautés à découvrir : le Mille Bornes Pat’ Patrouille, le Mille Bornes Green, les jeux Festipark, les Evadés ou Le Temple de Feu. Des jeux qui prennent de l’ampleur également avec Burger Quiz (plus de 550 000 jeux revendus depuis 2018) ou Escape Game (plus de 450 000 jeux revendus depuis 2017).

Si vous hésitez encore pour vos derniers cadeaux de Noël à finaliser, n’hésitez pas à faire un tour sur le site de Dujardin pour connaitre la large gamme de marques distribuées !