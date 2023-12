C’est LA première gamme hydraressourçante de tenue 24H ! Le maître mot de l’hiver pour notre peau est l’hydratation ! Etape à ne pas négliger en cette saison qui va arriver très vite et où il est nécessaire d’apporter l’eau nécessaire à notre peau pour pallier aux agressivités extérieures tel que le froid ou le vent qui assèchent, c’est l’hydratation ! Fini la peau de croco qui tiraille et la perte d’éclat ! La gamme Aquareva est un large panel de produits adaptés à la préservation de votre peau et à la restauration de votre processus d’hydratation.

La gamme Aquareva : les soins des peaux déshydratées

Ce sont bien 12 produits différents que composent cette gamme Aquareva disponible en pharmacie et parapharmacie. Tous dans le même et seul but : hydrater en profondeur mais tout en douceur matin et soir, pour un apport en eau optimisé. Nous pouvons décliner en trois catégories les produits que composent ce panel : les soins quotidiens pour le visage, les soins complémentaires pour le visage et les soins pour le corps.

Les soins les plus indispensables et incontournables pour une routine quotidienne c’est la crème hydratante 24H soit légère, soit riche selon votre type de peau (normales à mixtes ou sèches à très sèches). Confort & éclat garantis ! La texture est soyeuse pour la version légère, plutôt enveloppante mais non grasse pour la plus riche. Autre soin assurant 24H d’hydratation est le sérum sous forme de gel parfumé qui repulpe et redensifie la peau tout au long de la journée. S’ensuivent le contour des yeux défatiguant anti-rides & anti-poches, le soin de nuit qui ressource et regénère grâce au beurre de mangue provoquant un effet 100% cocooning ou encore la BB crème qui est un soin teinté disponible en teinte claire ou dorée. Ces trois derniers soins ont pour but de préparer la peau ; le contour des yeux étant une bonne base de maquillage, le soin de nuit nourrissant la peau tout au long du cycle nocturne et le soin teinté hydratant & couvrant qui permet d’unifier le teint et le sublimer.

En plus de ces soins routiniers, n’oublions pas le gommage, le masque et l’eau micellaire qui sont bien plus que des soins complémentaires ! Parlons rien que de l’eau micellaire qui nettoie, démaquille et rafraichit d’un seul coup de main. Le parfum doux et la texture non collante assure un confort optimal ! Le gommage et le masque sont à appliquer une fois par semaine et permettent d’exfolier pour l’un et d’hydrater, ressourcer pour l’autre pour des moments cocooning de qualité dans votre salle de bains !

Enfin, les soins pour le corps sont sûrement les plus connus et les plus communs car nous les utilisons déjà tous au quotidien et font partie intégrante de notre routine beauté. Le lait corporel par exemple agit rapidement et efficacement en laissant un léger parfum discret sur votre peau. Quant à la crème pour les mains, elle ne vous quittera pas de l’hiver ! Elle ne colle pas, n’est pas grasse et assure un confort unique tout au long de votre journée. Enfin, le stick à lèvres est le second accessoire à glisser dans votre sac à main avec votre crème pour les mains afin de pallier aux nombreuses agressions extérieures hivernales. Enrichi en cire de carnauba BIO et en beurre de karité, ce baume nourrira et réparera vos lèvres comme jamais.

Autre nouveauté en cette fin d’année est la gamme IKLEN® + [PURE-C-REVERSE] composée de 6 produits commercialisés depuis ce mois de novembre. C’est tout frais de cet hiver pour une combinaison optimale pour booster l’éclat de la peau réduisant l’effet de l’âge naturellement. C’est une formulation innovante anti-âge comprenant quatre composants : un duo d’acides hyaluroniques, de la vitamine C, le 4-butylrésorcinol et la vitamine PP. Qu’est-ce qu’offre cette formulation experte ? Hydratation & fermeté par exemple. Mais ce n’est pas tout, elle limite l’apparition de tâches pigmentaires et ralentit l’oxydation tout en garantissant l’élasticité de la peau. Parmi les produits inédits de cette gamme se trouvent le sérum booster d’éclat anti-âge & anti-tâche, l’essence préparatrice booster d’éclat ou encore la crème pour les mains protectrice. S’ajoutent dans cette gamme des soins de jour ou de nuit et un contour des yeux. Un ensemble donc complet et puissant pour agir précisément en assurant un soin regénérant et le ralentissement de l’effet de l’âge.