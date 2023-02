Il n’y a pas si longtemps, le duo d’auteurs Eric Dubus et Olivier Melison nous avait entraînés dans les travées silencieuses des plus beaux musées du monde. Toujours sous l’égide de l’éditeur Holy Grail Games, les voilà qui récidivent en nous resservant une jolie dose de culture à la sauce ludique. Comment ? Mais en nous faisant (ré)écrire la grande encyclopédie d’histoire naturelle pardi !

Bordeaux, 1739. Alors que les embruns de l’Atlantique vous fouettent le visage, vous inspectez nerveusement le contenu de votre sacoche. Rassuré, vous constatez que vous n’avez rien oublié. Vos visas sont en ordre, le pécule confié par la banque n’a pas bougé de votre bourse et vos notes sur les mammifères africains demeurent bien au sec. D’un geste satisfait, vous sortez l’ordre de mission que vous a confié le Comte de Buffon. Tout en embarquant sur l’imposant navire qui vous conduira jusqu’en Guinée, vous vous mettez à rêver à vos futures publications, celles qui feront de vous le plus grand naturaliste de votre temps.

Serez-vous un futur Darwin ou un futur Darloose ?

Dans Encyclopedia, les joueurs vont donc incarner des naturalistes engagés par le Comte de Buffon pour l’aider à réaliser sa grande encyclopédie d’histoire naturelle. Lors de chaque manche, les joueurs tireront quatre dés d’un petit sac et les lanceront. Ensuite, ils utiliseront ces dés (ou ceux de leurs adversaires) pour réaliser différentes actions parmi lesquelles obtenir un prêt de la banque, se rendre à l’ambassade pour récupérer des visas, s’adjoindre les services de différents experts, sélectionner les animaux à étudier, partir en expédition et, bien sûr, publier le fruit de leurs recherches. Et le tout, tout en soignant leur réputation de naturaliste accompli !

Pour remporter la victoire, c’est très simple, il faudra cumuler le plus de points de victoire et cela passera en grande partie par votre capacité à compléter des collections. En effet, en dépit des différents et généreux bonus qu’il vous sera possible de glaner par-ci par-là (merci la piste de réputation), votre attention sera principalement focalisée sur vos cartes Animaux et sur toutes les informations que celles-ci contiennent. Et pour cause, lors de vos expéditions, il vous sera possible d’étudier les différentes caractéristiques de vos animaux comme leur type, leur régime alimentaire, leur habitat ou encore le climat sous lequel on les trouve. C’est évidemment sur ces recherches que porteront vos publications et en fin de partie, vous gagnerez des points allant crescendo pour chaque caractéristique sur laquelle vous aurez publié au moins quatre fois.

Un jeu aussi beau que tout ce que la nature a à nous offrir (oui, c’est notre côté poète)

Cela dit, et un peu à l’instar de Museum, Encyclopedia ne peut se résumer à un simple jeu de collection. En effet, plusieurs mécaniques connexes viennent s’imbriquer dans la mécanique principale et donnent au jeu toute sa saveur. A titre d’exemple, le concept de dé à sélectionner chez soi ou chez un adversaire ajoute une petite dimension interactive qu’il serait dommage de bouder. En permanence, on se demande quels dés sont les plus intéressants à jouer mais aussi quels dés sont susceptibles d’attirer nos adversaires. Bref, on réfléchit, on anticipe et la partie se déroule dans une sorte de très agréable ambiance feutrée au cœur de laquelle les tours s’enchainent avec une parfaite fluidité.

Et puis, le jeu est superbe ! C’est évidemment un de ses points forts car c’est aussi grâce à ça qu’il attire le regard autant qu’il suscite la curiosité. Les illustrations, et principalement celles des cartes Animaux, viennent parfaitement appuyer la thématique du jeu en renforçant l’ambiance studieuse et naturaliste qui devait être celle des petites cabines de bateau ramenant le Comte de Buffon d’une longue expédition.

Choisissez d’étudier le Dugong, cet animal mérite une meilleure réputation…

Enfin, pour terminer sur un très (mais alors très très) léger bémol, nous avons cru distinguer une position avantageuse pour celui qui occupe la chaise du premier joueur. Bien sûr, cet avantage est contrebalancé lors de la mise en place du jeu mais pour la partie en elle-même, il sera toujours le premier à sélectionner son dé et à pouvoir se ruer sur la carte Animal ou Expert qui l’intéresse. Dans une configuration à quatre joueurs (qui est pourtant la meilleure), cela pourra un peu déséquilibrer les forces…

Cela dit, rien de rédhibitoire. Encyclopedia est un excellent jeu qui ne manquera pas de ressortir régulièrement de votre ludothèque !

Encyclopedia, un jeu d’Eric Dubus et Olivier Melison, illustré par Ronan Toulhoat, Jérémie Prugneaux et Joelle Drans, édité par Holy Grail Games et distribué par Asmodée.

Nombre de joueurs : 1 à 4

Âge : dès 12 ans

Durée moyenne d’une partie : 30 minutes par joueur

Acheter Encyclopedia sur Philibert