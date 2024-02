L’Escape Game est une activité existant dans différents styles avec des jeux mystérieux d’évasion et des salles avec des indices plus délirants et ludiques les unes que les autres. Vous disposez d’une heure pour essayer de sortir de la pièce avec toute l’équipe. Idéal pour s’amuser en groupe, l’Escape Game vous permet de tester vos limites et de collaborer pour vous sortir d’affaire en résolvant des énigmes.

