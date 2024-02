Le vendredi 19 janvier sortait Another Code Recollection, un remastering nous offrant l’occasion de se replonger dans l’univers de la saga signée Cing.

Un premier opus sur Nintendo DS (2005), puis un second sur la Wii (2009), auxquels la Nintendo Switch offre aujourd’hui un nouvel univers graphique, avec musiques, doublages, énigmes et mode de déplacement inédits !

Alors, mémorable ou pas ?

Vous prendrez bien une madeleine de Proust ?

Another Code, c’est l’histoire d’Ashley Mizuki Robins, fille de deux scientifiques spécialistes de la mémoire.

L’intrigue commence lorsqu’elle est invitée par son père, présumé mort, à le rejoindre sur l’île mystérieuse de Blood Edward.

Le premier jeu se concentre alors sur l’exploration des souvenirs d’Ashley et de D, l’esprit d’un enfant décédé.

Deux ans plus tard, le deuxième épisode éclaire les zones d’ombre du passé de la jeune fille, le tout mêlant énigmes, exploration et narration.

Même si le projet semble alléchant et prometteur, on peut souvent s’attendre au pire lorsqu’il est question de remettre au goût du jour des univers devenus un peu poussiéreux : le risque de faire un tollé plane et les fans ne pardonnent rien.

Et, bien que la saga Another Code ne figure pas parmi les monuments du jeu vidéo, il est certain qu’elle méritait une réinterprétation digne de ce nom.

Personnellement, si j’étais trop petite pour jouer au premier opus, je me souviens avoir entretenu une certaine obsession pour le second sur Wii.

Je pense l’avoir recommencé plusieurs dizaines de fois pour profiter, sans jamais me lasser, des quelques 2h de jeu que j’étais à peu près capable de traverser (j’avais 8 ans, je ne comprenais rien) !

Je suis à peu près certaine que ce qui me fascinait autant, du haut de mes quelques centimètres, c’était les images, la personnalité d’Ashley et l’ambiance globale de cet univers intriguant et mystérieux.

Alors forcément, bien que l’idée d’une refonte graphique et générale semblait cohérente, si ce n’est de toute manière indispensable, elle avait de quoi faire peur …

Un hommage réussi …

Le jeu est lancé : premiers pas dans un environnement inédit et premières impressions.

C’est joli, et plein de charme, ce qui ne rend que plus appréciable encore cette nouvelle manière de se déplacer dans un Another Code : on peut maintenant évoluer librement dans les environnements, là où les déplacements étaient jadis limités et linéaires.

Tout a été repensé pour coller aux attentes actuelles, et on retrouve quelques clins d’oeil, comme l’aspect du DAS (un appareil imaginé par les parents d’Ashley).

À l’époque des premiers jeux, il avait en fait l’apparence d’une Nintendo DS, et revêt donc cette fois-ci son costume de Nintendo Switch.

Le doublage, les musiques et autres sons soutiennent eux aussi l’immersion dans cette histoire douce et pleine d’émotions.

Les personnages sont restés attachants et profonds, et on embarque avec plaisir dans la quête de leurs souvenirs perdus.

On nous propose même de nouvelles énigmes, avec là aussi un fonctionnement repensé.

Cette fois-ci, il est possible de solliciter des indices en cas de besoin, rendant le jeu accessible, permettant à ceux qui le souhaitent de profiter de l’histoire et de la narration sans avoir besoin de s’arracher les cheveux en même temps.

À cela s’ajoute même un guide que l’on peut activer ou désactiver à son bon vouloir, pour laisser le choix d’aller droit au but plutôt que de retourner la map à la recherche de la bonne direction.

Si j’avais 8 ans aujourd’hui, j’aurais cette fois pu progresser sans aucun problème, mais est-ce que j’aurais plus apprécié pour autant ..?

… Qui aurait mérité plus encore

À cette question, je pense que la réponse est non.

Même si l’ensemble est sans conteste une très belle performance qui tient ses promesses, on regrette que comme souvent, les démarchent n’aillent pas toujours jusqu’au bout des choses.

Il semblerait que les forces de Recollection soient également ses faiblesses.



Bien que le nouvel univers graphique soit tout à fait pertinent et réussi, il est quand même sujet à débats, là où certains joueurs auraient aimé retrouver l’identité visuelle d’Another Code R, qui proposait déjà de superbes photographies et animations.

Quant aux énigmes, elles manquent cruellement de difficulté la majeure partie du temps, nous privant du plaisir de la réflexion et du casse-tête qu’on recherche logiquement sur ce type de jeu.

Se pose alors un problème d’équilibre entre le principe de visual novel et le reste du gameplay.

Les dialogues ont tendance à se suivre et s’éterniser, entrecoupés de quelques pas et d’une ou deux résolutions d’énigmes de base, créant un vrai souci de rythmique.



Ce problème se fait d’autant plus ressentir sur la première partie du jeu avec l’opus Two Memories et le manoir de Blood Edward.

Bien qu’il soit très joli et qu’on se plaise à l’explorer, les couloirs se suivent et se ressemblent, finissant par créer une certaine lassitude puisque la quasi-totalité de l’arc se déroule dans ce même environnement.

Dans l’ensemble, c’est bien le deuxième volet qui se démarque le plus, Two Memories se montrant plus court, plus simple et moins riche.

Un formidable retour dans le passé

Pour autant, ces quelques imperfections ne suffisent pas à gâcher le plaisir de découvrir ou redécouvrir la saga Another Code.

Qu’on la connaisse déjà ou non, l’histoire est riche et captivante et les personnages ne manquent pas de nous transporter dans ce récit si bien écrit, pour lequel l’intérêt ne peut que grandir au fil des heures de jeu.

Le pari est tenu, pour notre plus grand plaisir.

Si le mois de janvier vous a épuisé et que vous craignez de ne pas être capable d’aider Ashley à faire face à toutes ces énigmes et révélations, peut-être qu’un bon café serait la solution ?

