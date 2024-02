Bon il est passé où le soleil là ? La lumière ? Ce genre de choses quoi …

Vu qu’on est partis pour rester encore un moment dans l’obscurité, autant profiter de celle des salles ma foi.

5e semaine de sorties ciné et le 37e semaine de brouillard : c’est parti.

Cocorico

Sur le point de se marier, Alice et François décident de réunir leurs deux familles.

Pour l’occasion, ils réservent à leurs parents un cadeau original : des tests ADN pour que chacun puisse découvrir les origines de ses ancêtres.

Cependant, la surprise va virer au fiasco quand les Bouvier-Sauvage, grande famille aristocrate, et les Martin, beaucoup plus modestes, découvrent les résultats, pour le moins inattendus.

Race for glory : Audi VS Lancia

1983, la rivalité est à son paroxysme entre l’écurie italienne Lancia, dirigée par le charismatique Cesare Fiorio et la puissante équipe allemande Audi, dirigée par le redoutable Roland Gumpert.

Mais c’est sur le terrain, pilotées respectivement par Walter Röhrl et Hannu Mikkola, que leurs voitures : la Lancia Rally 037 et l’Audi Quattro, les départageront durant un championnat du monde des rallyes devenu légendaire.

La Bête

Dans un futur proche où règne l’intelligence artificielle, les émotions humaines sont devenues une menace.

Pour s’en débarrasser, Gabrielle doit purifier son ADN en replongeant dans ses vies antérieures.

Elle y retrouve Louis, son grand amour, mais une peur l’envahit, le pressentiment qu’une catastrophe se prépare.

Le dernier jaguar

Autumn grandit dans la forêt amazonienne aux côtes de Hope, un adorable bébé jaguar femelle qu’elle a recueilli.

L’année de ses six ans, un drame familial contraint Autumn et son père à retourner vivre à New York.

Huit années passent, et Autumn, devenue adolescente, n’a jamais oublié son amie jaguar.

Quand elle apprend que Hope est en danger de mort, Autumn décide de retourner dans la jungle pour la sauver

Daaaaaali !

Dans le cadre d’un projet de documentaire, une journaliste française rencontre à plusieurs reprises Salvador Dali, l’un des principaux représentants du surréalisme et l’un des plus célèbres peintres du vingtième siècle.

Green border

Ayant fui la guerre, une famille syrienne entreprend un éprouvant périple pour rejoindre la Suède.

À la frontière entre le Bélarus et la Pologne, synonyme d’entrée dans l’Europe, ils se retrouvent embourbés avec des dizaines d’autres familles, dans une zone marécageuse, à la merci de militaires aux méthodes violentes.

Ils réalisent peu à peu qu’ils sont les otages malgré eux d’une situation qui les dépasse, où chacun tente de jouer sa partition.

Le royaume de Kensuké

Un jeune garçon naufragé sur une île isolée découvre qu’il n’est pas seul quand il rencontre un vieux soldat japonais hostile qui s’est retiré là après la Seconde Guerre mondiale.

Alors que de dangereux envahisseurs apparaissent à l’horizon, il devient très clair qu’ils devront unir leurs forces pour sauver leur fragile paradis insulaire.

Elaha

Elaha, une jeune femme d’origine kurde de 22 ans, cherche par tous les moyens à faire reconstruire son hymen, pensant ainsi rétablir son innocence avant son mariage.

Malgré sa détermination, des doutes s’immiscent en elle.

Alors qu’un dilemme semble inévitable, Elaha est tiraillée entre le respect de ses traditions et son désir d’indépendance.

Opération Portugal 2 : la vie de château

Hakim alias Joaquim, notre policier maladroit et gaffeur, est de retour.

Il doit déjouer les plans d’un promoteur véreux : le comte de Neuville.

Avec ses amis, il infiltre le Château du Comte mais doit en plus préparer son mariage avec Julia, à qui il a caché sa mission.

Rien ne se passe comme prévu et Hakim et sa bande de pieds nickelés, dépassés, vont aller de catastrophes en catastrophes.

Il va alors entrer dans une course folle pour réussir sa mission et sauver son couple.

Les toutes petites créatures

Un programme de 12 toutes petites histoires.

Dans chacune de leurs aventures, Rose, Bleu, Orange, Jaune et Vert explorent leur environnement, et à travers toutes sortes de jeux, apprennent à découvrir le monde qui les entoure.

Dès 3 ans.

L’émotion prime en ce début février, sortez les mouchoirs que ce soit pour rire ou pleurer !

(Si ça fait trop pour vous, le dernier film de la liste devrait être un bon choix …)

Vous pouvez si non opter pour la lecture avec J’ai choisi d’être libre … Pourquoi pas vous ? de Bastien Bricout !