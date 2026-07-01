Oui, je sais, je l’avoue, je n’ai pas été le plus régulier pour vous proposer le listing des sorties JV du mois, ces derniers temps. Je n’ai même pas d’excuse, si ce n’est le traditionnel flot de la vie qui a eu raison de moi. J’espère que vous saurez me pardonner. Quoi qu’il en soit, me voilà de retour avec une petite sélection toute fraiche pour ce début d’été caniculaire. On sait que juillet/août sont traditionnellement des mois plutôt calmes avant l’anarchie complète à la rentrée, qu’en est-il cette année ? Est-ce que la sortie en fin d’année de GTA VI redistribue un peu les cartes ? On fait le point.

Mon gros morceau du mois personnellement, c’est la sortie d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced sur PS5, Xbox et PC. S’il n’a pas grand chose d’un « vrai » AC, c’est l’un de mes épisodes préférés, et sans doute le meilleur jeu de piraterie à mon sens. Je l’avais retourné dans tous les sens lors de sa sortie originale en 2013, et j’ai hâte de le voir remis au goût du jour et de pouvoir voguer sur les mers à nouveau. Pour ceux qui ne l’ont jamais fait, je le recommande chaudement !

Deux autres jeux pour combler mes délires nostalgiques. Déjà, la ressortie sur Switch 2 de mon jeu préféré de tous les temps, Final Fantasy X (accompagné de X-2, un peu plus dispensable à mon sens). Pour l’avoir refait il y a peu de temps, je trouve toujours qu’il s’agisse du meilleur épisode de la série, et réellement de l’un des tous meilleurs univers qu’il ait été créé. Donc foncez découvrir les aventures de Tidus, Yuna et tous les autres sans plus tarder si vous ne l’avez jamais fait. L’autre sortie, c’est Halo : Campaign Evolved, qui va venir proposer une lecture moderne de la campagne du tout premier Halo, qui avait été une claque monumentale à l’époque. On l’a poncé, re-poncé avec l’ami Maxpring, et j’espère que le niveau de ce remake sera à la hauteur. Et ça sera aussi dispo sur PS5 (!) donc c’est l’occasion pour tous ceux qui ne sont pas #TeamXbox de découvrir ça !

Notre sélection des sorties JV du mois de juillet 2026

High on Life 2 (Switch 2) – 1er juillet

Rhythm Paradise Groove (Switch) – 2 juillet

Grandblue Fantasy : Relink – Endless Ragnarok – 9 juillet

Assassin’s Creed Black Flag Resynced – 9 juillet

Digimon Story : Time Stranger (Switch 1&2) – 10 juillet

Echoes of Aincrad : Sword Art Online – 10 juillet

Palworld – 10 juillet

Ascend to ZERO – 13 juillet

Denshattack! – 15 juillet

Moss : The Forgotten Relic – 16 juillet

Splatoon Raiders – 23 juillet

Disgaea Mayhem – 23 juillet

Avatar Legends : The Fighting Game – 23 juillet

Tormentum II – 23 juillet

Final Fantasy X | X-2 HD Remaster (Switch 2) – 23 juillet

Unbeatable (Switch 2) – 27 juillet

Halo : Campaign Evolved – 28 juillet

BloodRayne : Definitive Collection – 29 juillet

Xenoblade Chronicles 2 (Switch 2) – 30 juillet

Et pour vous, ça sera quoi ?