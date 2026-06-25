Chez Ice-Watch, certains modèles jouent clairement la carte de la nostalgie. La ICE forever en fait partie. Déjà vendue par millions dans les années 2010, elle revient aujourd’hui dans une édition spéciale déclinée en six coloris : black, white, dark blue, green, yellow et red. De mon côté, j’ai reçu la version Dark Blue, un bleu foncé plutôt discret, mais suffisamment marqué pour garder cette petite identité Ice-Watch qui évite de tomber dans la montre trop sage.

Et c’est assez amusant, parce que j’avais récemment testé la Ice-Watch BeWatch Chrono, une montre que j’avais globalement appréciée, mais qui m’avait laissé deux petites réserves : un gabarit un peu trop imposant à mon goût et un cadran assez chargé visuellement. La ICE forever prend presque le chemin inverse. Elle ne cherche pas à impressionner avec plusieurs sous-cadrans, des fonctions connectées ou une allure de montre sportive suréquipée. Elle revient à quelque chose de plus simple, plus lisible, plus léger au poignet. Et honnêtement, ça lui va très bien.

Une Ice-Watch plus simple, et c’est justement ce qui fonctionne

Premier point qui change vraiment au quotidien : le diamètre. La ICE forever mesure 39 mm, contre 42 mm pour la BeWatch Chrono. Sur le papier, trois millimètres peuvent sembler anecdotiques. Au poignet, la différence est bien plus visible. La montre paraît moins massive, moins présente, plus facile à porter toute la journée. Pour les poignets moyens ou ceux qui n’aiment pas les montres trop imposantes, c’est clairement un meilleur équilibre.

Le cadran participe aussi beaucoup à cette impression. Là où la Chrono assumait un style plus sportif, avec davantage d’informations et un côté plus démonstratif, la ICE forever se contente de l’essentiel : de grands chiffres, des index bien lisibles, une date à trois heures et une lunette graduée qui renforce son look dynamique sans trop en faire. Le résultat est plus épuré, plus direct. On regarde l’heure, on la lit immédiatement, et on passe à autre chose. Ce n’est pas spectaculaire, mais dans la vraie vie, c’est précisément ce qu’on demande à une montre du quotidien.

La version Dark Blue a aussi l’avantage d’être assez facile à porter. Elle garde un esprit sportif, presque estival, mais elle ne crie pas non plus “je pars faire du padel dans cinq minutes”. Avec un jean, un t-shirt, une chemise légère ou une tenue un peu casual, elle passe très bien. Elle n’a évidemment pas la prétention d’accompagner un costume ou une tenue habillée, mais pour un usage lifestyle, vacances, week-end ou quotidien décontracté, elle coche les bonnes cases.

Du silicone, du 10 ATM et une vraie montre de tous les jours

Le bracelet en silicone reste l’un des grands marqueurs d’Ice-Watch. Ici encore, il est très agréable dans l’absolu. Il épouse bien le poignet, ne tire pas les poils, ne donne pas cette sensation rigide que l’on peut parfois retrouver sur certaines montres d’entrée ou de milieu de gamme. On l’oublie assez facilement, surtout grâce au format plus contenu de cette ICE forever.

Il faut quand même rester honnête : en pleine chaleur, le silicone reste du silicone. Quand il fait vraiment chaud, on sent un peu la transpiration sous le bracelet. Ce n’est pas dramatique, ce n’est pas inconfortable au point de vouloir l’enlever au bout de dix minutes, mais c’est le genre de petit détail que l’on remarque si on la porte toute une journée d’été. En contrepartie, ce matériau a aussi ses avantages très concrets : il se nettoie facilement, ne craint pas trop les petites éclaboussures du quotidien et colle bien à l’esprit pratique de la montre.

La résistance à l’eau jusqu’à 10 ATM est aussi un vrai bon point, surtout pour une montre pensée comme un accessoire simple et facile à vivre. Concrètement, cela veut dire qu’on ne stresse pas à chaque lavage de mains, en faisant la vaisselle, sous une grosse pluie ou lors d’une journée au bord de la piscine. Ce n’est pas forcément une montre que l’on achète pour faire de la plongée ou pour jouer les aventuriers du dimanche, mais pour un usage familial, vacances, plage, piscine ou quotidien actif, c’est rassurant.

À 99 €, la ICE forever se positionne comme une montre plaisir, accessible, mais pas gadget. Elle ne cherche pas à remplacer une montre connectée, ni à rivaliser avec des modèles plus premium. Elle joue une autre partition : celle de la montre colorée, lisible, légère et facile à porter. Et dans cette catégorie, elle se montre plutôt convaincante.

Au final, cette ICE forever m’a davantage parlé que la BeWatch Chrono. La Chrono avait pour elle un vrai caractère sportif, mais son gabarit et son cadran chargé pouvaient diviser. La ICE forever gomme ces deux points avec un format plus raisonnable et une lecture beaucoup plus claire. Elle n’est pas révolutionnaire, mais elle assume parfaitement ce qu’elle est : une Ice-Watch simple, joyeuse, pratique, avec assez de personnalité pour ne pas être fade. En Dark Blue, elle trouve même un bon équilibre entre couleur et discrétion. Une montre sans prétention excessive, mais franchement agréable à porter.

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