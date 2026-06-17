Il y a quelques semaines, nous vous présentions un coffret Rivadouce dédié aux peaux sensibles, idéal pour la Fête des Mères, proposant une approche simple et accessible du soin au quotidien. À l’approche de la Fête des Pères, la marque française revient avec une sélection pensée cette fois-ci pour les hommes. Et si l’image du coffret cadeau un peu impersonnel a parfois la vie dure, force est de constater qu’offrir des produits que l’on utilise vraiment reste une attention qui fait souvent mouche.

La sélection reçue mise d’ailleurs davantage sur le pratique que sur le superflu. Pas de sérum aux promesses extravagantes ni de rituel interminable : ici, on retrouve des indispensables destinés à accompagner les gestes du quotidien, du rasage à la douche en passant par la protection contre la transpiration.

Des essentiels pour la salle de bain

Le coffret s’articule autour de quatre références complémentaires. On retrouve tout d’abord une mousse à raser destinée aux peaux sensibles. Sa texture généreuse facilite la glisse de la lame et aide à limiter les sensations d’inconfort qui accompagnent parfois le rasage quotidien.

Pour prolonger ce moment, Rivadouce propose également un soin après-rasage certifié COSMOS ORGANIC à l’extrait de ginseng biologique. L’objectif est d’apaiser la peau après le passage du rasoir tout en lui apportant une sensation de fraîcheur bienvenue.

L’anti-transpirant de la gamme complète l’ensemble avec une formule adaptée à tous les types de peaux. Là encore, la promesse reste simple : offrir une protection efficace sans négliger le confort d’utilisation.

Enfin, difficile de passer à côté du gel douche 3-en-1 visage, corps et cheveux au parfum cèdre et patchouli. Avec 97 % d’ingrédients d’origine naturelle et un flacon en plastique 100 % recyclé, il s’adresse particulièrement à ceux qui préfèrent aller à l’essentiel sans encombrer les étagères de la salle de bain de multiples produits.

Une proposition pragmatique plutôt qu’un cadeau gadget

Ce que nous avons apprécié dans cette sélection, c’est justement son côté terre-à-terre. Les produits choisis correspondent à de véritables habitudes de consommation plutôt qu’à des soins que l’on utilise deux fois avant de les oublier au fond d’un placard. Les parfums restent relativement discrets et les textures inspirent confiance dès les premières utilisations.

Évidemment, comme pour la routine hydratation découverte précédemment, seul un usage sur la durée permettrait d’évaluer précisément les bénéfices annoncés. Mais les premières impressions sont positives, avec une volonté assumée de proposer des soins simples, fabriqués par une marque française qui privilégie l’efficacité du quotidien à la sophistication excessive.

Une idée cadeau qui ne révolutionnera sans doute pas la vie des papas concernés, mais qui a au moins le mérite d’être utile. Et finalement, c’est parfois tout ce qu’on demande.