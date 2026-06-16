Si, comme moi vous êtes parents, alors vous êtes forcément inquiets au moment de l’arrivée de la fin de l’année scolaire avec le sujet sensible des vacances et surtout des cahiers de vacances ! Mais ça c’était sans compter sur Marie Faure-Ambroise !

Informations et résumé

✍️ Auteur Marie Faure-Ambroise 📖 Nombre de pages 64 📅 Date de parution 07/05/2026 🏢 Éditeur Voyages Gallimard 🪙 Prix 10.95€ Tu pars bientôt en voyage ?

Tu as envie de t’amuser, de découvrir le monde autrement et de raconter ton aventure au fil des jours ? On a imaginé ce cahier pour t’accompagner partout. Au fil des pages, tu vas jouer avec les langues, reconnaître des drapeaux, explorer des traditions, observer des animaux et goûter (au moins avec les yeux) aux cuisines du monde. Que tu partes très loin ou juste à côté, chaque page devient un terrain de jeu.

Ici, on apprend en jouant. Tu vas décoder, chercher, relier, dessiner, t’interroger. Tu vas aussi raconter ton voyage, noter ce qui t’étonne, ce que tu ne veux surtout pas oublier.

Sais-tu que le même mot veut dire « cadeau » dans une langue et « poison » dans une autre ? Comment écrire « merci » en japonais, ou quel est le fruit à l’odeur si forte qu’il est déconseillé à la vente ?

Et surtout, prends le temps de le remplir avec ceux qui voyagent avec toi. On a pensé ce cahier pour rire, partager et garder une trace de ces moments qui comptent.

Ce que j’en pense

Aujourd’hui le cauchemar de tous les parents pourrait finalement être rapidement réglé grâce à la bonne idée de Marie Faure-Ambroise.

Effectivement, ce Jeux et Carnet de Voyage pour Enfants en Vadrouille porte très bien son nom. C’est le compagnon idéal de vos enfants si jamais vous partez en vacances (surtout à l’étranger) !

L’idée est de venir découvrir différentes cultures à travers des jeux simples mais efficaces : rébus, différences, mots fléchés, mots codés, …

Mais ce n’est pas tout ! Ce carnet vous invite à devenir votre bras droit de ce voyage ! Certains jeux amèneront en effet votre enfant à explorer son nouveau lieu de vacances et à faire preuve d’observation ! « Dessinez ce que vous voyez de votre fenêtre à l’arrivée », « Différences entre la France et le pays où tu te trouves », …

Évidemment, c’est moins intéressant si vous n’avez pas l’opportunité de changer d’environnement. Mais rien ne vous empêche de proposer à votre enfant qu’il choisisse un pays sur la carte du monde pour qu’il fasse comme s’il y était pour ces petites activités. Et au pire, pour le dessin de l’animal sauvage que vous auriez croisé, votre gamin ou gamine aura tout loisir de dessiner un animal sorti de son imagination (ou son pire ennemi !).

Personnellement, je trouve l’idée vraiment très positive. Ce cahier de vacances permet aux enfants d’apprendre et de s’ouvrir à de nouvelles cultures sans même s’en rendre compte. Je ne doute pas que de nombreuses familles fonceront l’acheter pour cet été !

A bientôt pour de nouveaux tests

Jibé

Merci aux éditions Gallimard pour l’envoi du livre !