Si vous vous insurgez quand on vous dit « roulette interdite » au baby-foot alors que c’est votre coup favori, si vous regrettez le temps chéri du hand spinner, alors venez voir de plus près le nouveau jeu de société : Finger Spinners Football Game !

Alors que la Coupe du Monde a démarré il y a peu, voici l’alternative amusante aux jeux vidéo pour tous les âges.

Finger Spinners Football Game est un jeu de société très particulier. Il propose une approche originale du football de table en combinant l’univers du hand spinner avec des mécaniques de jeu rapides et accessibles. À mi-chemin entre le jeu d’adresse et le mini-sport de table, il s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes à la recherche d’un jeu fun et immédiat.

Installation rapide et prise en main immédiate

Un terrain, 2 joueurs, un ballon et c’est parti !

Il existe deux versions de terrains disponibles : une version stade (petit terrain à 17,90€) et une version plus foot en salle (grand terrain à 24,90€). Chacun est fourni avec joueurs et ballon.

L’installation du stade est rapide et tout est amovible. Vous pourrez l’emmener partout en vacances.

A cela vous pouvez ajouter l’achat de joueurs pour compléter votre collection et pouvoir terrasser votre adversaire avec votre nation favorite !

Les prix varient entre 4,99€ pour une version joueur solo (plus ballon et socle) et 8,90€ pour la version 2 joueurs.

Bienvenue au Chaos !

Au départ, tout semble simple. Tu poses la balle. Tu lances ton spinner. Tu te dis que ça va être propre, stratégique, élégant. Et puis la réalité arrive : la balle part n’importe où, le spinner glisse comme s’il avait sa propre volonté, et tu finis par célébrer un but que tu n’avais clairement pas prévu.

C’est ça, la magie du jeu. On croit jouer au football. En réalité, on négocie avec le chaos.

Chaque partie est un concentré de situations ridicules :

un tir trop fort et la balle s’enfuit comme si elle avait un rendez-vous.

un tir trop doux et tout le monde attend que quelque chose se passe.

un rebond improbable et soudain, but.

un contre son camp parfaitement honteux, mais hilarant.

Le plus drôle, c’est qu’on prend ça très au sérieux pendant environ trente secondes. Après ça, tout le monde rit, recommence, et jure que « cette fois, c’était volontaire ».

Fous rires et mauvaise foi garantie ! Des parties rapides, rejouables à l’infini, et que l’on peut emmener partout : c’est le combo parfait pour cette période de Coupe du Monde. Facile à comprendre et à utiliser pour tous, il sera au rendez vous de vos soirées. Personnellement on a trouvé très malin ce détournement d’utilisation du spinner et Finger Spinners Football Game est définitivement adopté et validé par petits et grands !

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